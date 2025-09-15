Scuola, si parte con i soliti rebus. Diverse supplenze ancora vacanti. Di Palma agli studenti: "Sognate"

La scuola riparte oggi, e riaprono le porte agli studenti 66 istituzioni scolastiche con tutti i dirigenti al loro posto, per la prima volta dopo lungo tempo. E, arrivano puntuali anche i dati dell’ufficio scolastico regionale (Usr-ER). Le scuole sono così distribuite: 44 istituti comprensivi, 22 scuole superiori e 2 Cpia( istruzione adulti.) per più di sessantamila studenti. Gli alunni sono così suddivisi fra sezioni e classi: 159 all’infanzia, 1056 alla primaria; 672 alla secondaria di I grado( medie) e 1049 alla secondaria di II grado( superiori) per un totale di 2936. Saranno dispiegati: 5589 docenti di posto comune, 1094 di sostegno più altri 1198 docenti di sostegno ( posti dati in deroga),per un totale di insegnanti che raggiunge i 7881. Sono 430 gli assistenti ammnistrativi alle scrivanie delle amministrazioni scolastiche, 148 assistenti tecnici, 1301 collaboratori scolastici, 6 operatori di aziende agrarie, 2 cuochi, 1 guardarobiere, per una somma di 1888 unità.

Le supplenze date sono state un mare fra posti e spezzoni cattedra. Ma non hanno coperto tutti i posti, che ora passano agli interpelli delle scuole che cercheranno supplenti per i docenti che prenderanno il ruolo entro il 31 dicembre poiché: la prima tornata di immissioni in ruolo si è conclusa il 31 luglio. Ma, l’Usr fa sapere che proseguiranno nei prossimi mesi sia le attività connesse alle procedure concorsuali, sia le nomine giuridiche sui posti residui dal contingente regionale. Ma, le scuole pubblicano interpelli anche per tutti i posti per cui è difficile reperire docenti e stanno iniziando, adesso stanno facendo le ‘conte’.

Intanto c’è l’augurio agli studenti da parte del direttore generale dell’Usr regionale, Bruno di Palma. "A loro dico: non smettete mai di sognare e di credere che quello che può sembrare impossibile possa diventare possibile. Quando si studia con impegno e dedizione i risultati arrivano". Di Palma richiama gli studenti ad ascoltare anche i nonni. "Ai dirigenti scolastici, ai docenti ed al personale Ata delle scuole auguro di essere in grado di infondere passione, di aiutare studentesse e studenti a coltivare i loro sogni, di essere capaci di trovare la motivazione giusta sempre, anche quando le sfide che gli allievi pongono sembrano ardue".

Mariagiuseppina Bo