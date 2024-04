Scuola sostenibile: gli alunni creano la loro carta. L’esperimento delle prime al Centro Life

Utilizziamo la carta ogni giorno, ma quanti di noi sanno veramente come viene creata? E soprattutto, come si ricicla? L’Istituto Comprensivo di Castellarano vuole rispolverare le tradizioni, iniziando dalla carta. Nel mese di marzo la nostra docente di Arte ha deciso di portare le sue classi prime – IC, IE e IF - al Centro Life: un laboratorio integrato di formazione ed educazione, per far conoscere ai ragazzi il processo di creazione della carta e l’importanza del riciclaggio. La scuola media di Castellarano ha proposto un progetto di produzione di piccole agende tramite il riciclaggio.

Arrivati, li hanno accolti degli operatori con cui hanno svolto diverse attività sulla carta. Dopo l’iniziale spiegazione teorica e la visione di un powerpoint sull’esportazione della carta in Europa, sono passati alla pratica. I ragazzi coinvolti hanno raccontato di aver spezzettato fogli di giornale, di averli lasciati macerare nell’acqua e successivamente aver dato forma al foglio su un telaio. Una volta asciugato, gli alunni hanno dovuto tagliarlo con molta precisione per evitare di distruggerlo. Questo per la professoressa è stato il passaggio più bello e difficile. Secondo i ragazzi, la parte più divertente è stata creare i fogli per poi farli asciugare, schiacciandoli con la spugna, mentre quella più noiosa è stata spezzettarli. Divertimento, curiosità e creatività sono le parole con cui gli studenti hanno risposto alla domanda: che cosa vi ha trasmesso questa esperienza? La stessa domanda è stata posta anche la professoressa, la quale ha replicato con la parola tradizione. Voleva infatti insegnare loro l’antichissimo processo di creazione della carta attraverso un progetto alternativo. Da questa proposta è risultata una grande soddisfazione da parte dell’insegnante e degli alunni, altamente gratificati.

Casse I E