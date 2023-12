Scuola Tassoni ancora chiusa. Famiglie inferocite per i ritardi. Il Comune: "Non dipende da noi"

"Il rallentamento del cantiere alla scuola primaria Tassoni di Canali non dipende dall’amministrazione, ma da ritardi nella consegna dei materiali alla ditta esecutrice, necessari a svolgere l’intervento; consegna che avverrà prevedibilmente dopo Capodanno". Risponde così il Comune alla lettera di Alice Oranci, in rappresentanza delle "120 famiglie che stanno vivendo una situazione pesante e non sostenibile, e che si sentono prese in giro da un’assessora che continua a rimandare senza fornire risposte concrete".

Il riferimento è a Raffaella Curioni, a cui spettano le deleghe in materia scolastica. Mentre per comprendere meglio l’accaduto bisogna tornare all’estate: "Hanno indetto una riunione in fretta e furia il 22 agosto per spiegare che da lì a una settimana la scuola Tassoni non avrebbe aperto per lavori di rifacimento del tetto – riavvolge il nastro Oranci in una lettera inviata al Carlino -. Durante la riunione c’era stato garantito da assessora e ingegnere che saremmo rientrati o nel periodo natalizio, o subito dopo. E invece a oggi i lavori non sono nemmeno iniziati, eccezion fatta per due parapetti ad agosto".

Le tempistiche erano state confermate anche dalla Curioni stessa al nostro giornale in quella occasione, dove l’assessore aveva ribadito una soluzione ponte poi effettivamente realizzata, ovvero un trasporto scolastico gratuito che portasse i ragazzi nella nuova sede provvisoria a Fogliano.

Il Comune ieri in una nota ha confermato il ritardo dei lavori, a causa di un ritardo della consegna del materiale. "Gli interventi da 150mila euro hanno riguardato pulizia e rimodellamento delle aree cortilive; il rifacimento della pavimentazione e la sistemazione delle protezioni contro gli urti nella palestra, in via di ultimazione. Il rallentamento ha riguardato la manutenzione del tetto e il relativo sottotetto. Comprendiamo il disagio – prosegue il Comune nella nota – ma la consegna dei materiali avverrà dopo Capodanno, quindi si è evitato di scoperchiare il tetto, provocando danni dovuti a infiltrazioni d’acqua o neve molto probabili in questo periodo: una volta ricevuto il materiale si interverrà, ma la scuola non è stata ‘abbandonata’".

L’Amministrazione ha poi rimarcato "il trasporto di scolare e scolari a Fogliano, che continua puntualmente a spese del Comune. Nei prossimi giorni provvederemo a dare puntuale e formale informazioni su questi temi agli organismi istituzionali scolastici".

Stefano Chiossi