Scuola Toschi, patto di comunità tra Viano e Baiso

Un ‘patto di comunità’ è stato sottoscritto, il 16 dicembre nell’antica Casa Toschi, dai sindaci di Viano e Baiso (Nello Borghi e Fabrizio Corti) insieme alla dirigente Nadia Costi che regolerà per il prossimo triennio le attività e sinergie tra l’istituto comprensivo G. B. Toschi, i due Comuni e il loro tessuto sociale. Hanno preso parte all’atto della firma i rappresentanti delle associazioni dei due territori. "Siamo contenti e orgogliosi di essere giunti alla firma di questo patto che consideriamo un potente mezzo per confermare e tenere sempre viva la centralità dell’istituto nelle nostre azioni – sottolineano i sindaci Borghi e Corti –. In questi anni abbiamo attivato numerose sinergie con l’istituto e la dirigente Costi, spesso grazie allo spirito propositivo delle nostre numerose associazioni". Costi ha spiegato che i patti di comunità "si basano su un approccio partecipativo e solidale di tutta la società e sono mezzi per siglare alleanze territoriali tra scuole, enti locali, soggetti del terzo settore e civismo attivo. Si configurano come veicoli per perseguire il bene comune dell’istruzione e ricucire la coesione sociale".

m. b.