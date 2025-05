Scuole chiuse per il passaggio del Giro d’Italia

Giorno storico mercoledì 21 maggio: fermi tutti, arriva a Catelnovo Monti il Giro d’Italia. Il Sindaco Emanuele Ferrari ha emesso due ordinanze che sanciscono la chiusura di tutte le scuole di Castelnovo, dei centri diurni per anziani e disabili, dei centri socio occupazionali e degli uffici comunali. Alla base di questi provvedimenti c’è l’impatto dell’evento sulla viabilità delle strade provinciali, comunali e su tutti i parcheggi.

Per consentire l’allestimento delle strutture, le riprese televisive e il transito degli atleti, saranno disposte modifiche alla viabilità e al traffico ordinario già da martedì 20 maggio. Nello specifico: per garantire l’accesso al pronto soccorso e all’ospedale Sant’Anna e al parcheggio dipendenti Ausl, in via alla Pieve ci sarà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 18 del 21 maggio, ad eccezione di mezzi autorizzati (forze dell’ordine, mezzi soccorso, dipendenti Ausl, organizzatori), per i quali varrà anche il doppio senso di circolazione dalle 13 alle 18 del 21 maggio.

In via Dante Alighieri e via Roma (nel tratto compreso tra via Monzani e l’intersezione con via Pastore) divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 del 20 maggio alle 23 del 21 maggio, e il divieto di transito dalle ore 5 alle 23 del 21 maggio. In piazzale Matteotti ci sarà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 14 del 20 maggio alle 23 del 21 maggio, con possibilità di transito in direzione via Dante dalla sopraelevata parallela al piazzale fino alle 5 del 21 maggio. In via Prampolini ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 5 alle 23 del 21 maggio, il divieto di transito sarà dalle ore 8 alle 23.

Per l’utilizzo come parcheggio dei team bus, delle ammiraglie e dei fornitori, ai parcheggi del Centro Coni e dell’Onda della Pietra ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle ore 20 del 21 maggio, e il divieto di transito dalle 12 alle 20 del 21 maggio. Anche piazzale Marconi sarà a disposizione dell’organizzazione, per cui ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio, divieto di transito dalle 8 alle 20 del 21 maggio; il parcheggio di via Boschi divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio.

Il piazzale dell’Istituto Cattaneo e dell’Istituto Mandela in via Impastato vedranno il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle ore 20 del 21 maggio. Piazzale Vittime di Roncroffio, parcheggio per il quartiere tappa: vigerà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio. In via Roma tra l’intersezione con via Pieve e via Monzani ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio, e divieto di transito dalle 8 alle 20 del 21 maggio; sempre in via Roma tra l’incrocio con via Boschi e fino a via Monzani (lato destro) ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 19.30 del 20 maggio alle ore 20 del 21 maggio.

Tutti i parcheggi del centro pastorale Don Bosco e di via Pieve saranno utilizzati per il quartiere tappa con divieto di sosta con rimozione dalle 19.30 del 20 maggio alle ore 22 del 21 maggio. Oltre al Giro d’Italia arriverà a Castelnovo il Giro-E: per l’hospitality in piazza Martiri Libertà, divieto di transito e sosta con rimozione dalle 19.30 del 20 maggio alle ore 20 del 21 maggio.

Settimo Baisi