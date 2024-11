Scuole chiuse per sciopero, l’oratorio apre le porte agli studenti

La scuola chiude per lo sciopero generale? Non è garantita l’attività per gli alunni delle elementari? A Rolo entra in azione la parrocchia, grazie a un servizio straordinario di accoglienza per la mattinata odierna, che si aggiunge al già consolidato doposcuola svolto nell’oratorio parrocchiale. "Scuola chiusa? Oratorio aperto!", recita l’annuncio di questo servizio in programma oggi dalle 7,30 alle 13 per consentire alle tante famiglie con i genitori che lavorano di poter affidare i loro figli piccoli, in età scolare, a una struttura alternativa alla scuola, nel caso in cui le lezioni non sono garantite al 100% a causa dello sciopero generale in corso.

Per accedere al servizio, attivato da "Il Portico di Salomone" viene chiesto un contributo di 5 euro per la mattinata, che va a coprire in particolare spese varie e di assicurazione. L’attività è rivolta ai bambini iscritti alla scuola primaria di Rolo ma non solo. E’ infatti possibile l’accesso a questo servizio anche ad alunni che risiedono nei paesi limitrofi, in cui è possibile che possano essere sospese le lezioni per l’adesione allo sciopero generale da parte degli insegnanti e del personale degli istituti comprensivi del territorio.

La stessa associazione si occupa solitamente di doposcuola e di aiuto per i compiti, con l’attività svolta negli spazi dell’oratorio parrocchiale rolese. Per informazioni: anspi.rolo@gmail.com.