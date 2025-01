Scuole d’Infanzia, iscrizioni aperte da martedì 7 gennaio

Da martedì 7 gennaio sarà possibile iscrivere alle Scuole dell’Infanzia comunali e convenzionate per l’anno scolastico 2025/2026, le bambine e i bambini nati negli anni 2022, 2021 e 2020. Le domande possono essere presentate esclusivamente online fino al 31 gennaio 2025.

I residenti nel Comune di Reggio Emilia hanno la priorità. Nel caso rimangano posti disponibili si accolgono anche non residenti. Per i bambini nati entro il 30 aprile del 2023 è possibile presentare domanda di anticipo scolastico esclusivamente online utilizzando lo specifico modulo presente nell’area personale. I bambini per i quali viene richiesto l’anticipo scolastico potranno essere ammessi alla frequenza, secondo la normativa vigente, solo in caso di esaurimento delle liste d’attesa dei bambini di 3, 4 e 5 anni.

Per i bambini già iscritti non è necessario ripresentare la domanda di iscrizione. La domanda d’iscrizione può essere presentata esclusivamente online. Da settembre 2017 la regolarità vaccinale è requisito obbligatorio per l’accesso ai servizi educativi 0/6 anni.