Scuole d’infanzia, visita speciale. È arrivata la banda dei papà-elfi

I Babbi Natale in visita ai bambini delle scuole d’infanzia di Correggio per portare non solo doni ma anche messaggi di educazione ambientale. Gli elfi-papà, con i loro costumi colorati, hanno coinvolto i bambini in attività divertenti e formative: non solo gioco ma anche momenti dedicati alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. L’esperienza dei papà-elfi di Correggio rappresenta un modello da replicare: unire gioco ed educazione per coinvolgere i bambini su temi cruciali come la sostenibilità, rafforzando al contempo la rete di relazioni tra genitori, insegnanti e comunità locale.

I papà coinvolti hanno dichiarato quanto sia stato gratificante dedicare tempo ed energie per rendere speciale la giornata dei più piccoli, contribuendo anche a trasmettere dei valori importanti come la condivisione e la cura per l’ambiente.