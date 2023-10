Scuole e cimitero, lavori in corso

È tempo di cantieri a Luzzara. Il sindaco Elisabetta Sottili ha condotto un sopralluogo al cantiere dell’ex scuola elementare a Casoni, dove si sta intervenendo con riparazioni e rafforzamenti necessari dopo gli effetti del terremoto del 2012, per un costo di 230 mila euro da finanziamenti regionali.

Si lavora pure all’ex asilo nido di via De Gasperi, per un costo di oltre un milione di euro, per realizzare uno spazio polivalente e laboratori. Sono in corso inoltre lavori al cimitero di Luzzara, che dovrebbero concludersi entro l’inizio del 2024, per un costo di quasi 350 mila euro. E si spera che possano iniziare presto i lavori al Teatro Sociale, per restituire agibilità anche ai pachi superiori. E in questi giorni è prevista la gara per l’affidamento dei lavori di ripristino delle ex scuole elementari di Codisotto.