Scuole e nidi d’infanzia. Nuova rappresentante. Rsu per Adl Cobas

Adl Cobas di Reggio esprime "grande soddisfazione" per l’elezione di una propria rappresentante Rsu tra le educatrici delle scuole e nidi d’infanzia del Comune di Casalgrande. "Un risultato importante, frutto di un percorso sindacale avviato nell’estate del 2024, che ha visto crescere partecipazione e consapevolezza tra le educatrici iscritte al sindacato", dicono da Adl Cobas, associazione diritti lavoratori.

La lista di Adl Cobas è risultata la seconda più votata tra tutte le rappresentanti. "Un dato che conferma la forza del lavoro collettivo svolto fino ad oggi e la fiducia conquistata tra le educatrici di una forma sindacale indipendente e basata sulla partecipazione attiva – si legge in una nota –. Questo successo rappresenta non solo un riconoscimento dell’impegno sindacale portato avanti negli ultimi mesi, ma è punto di partenza per continuare a costruire insieme un percorso sindacale per chi lavora nel settore educativo che tenga al centro la tutela della qualità del servizio educativo".

m. b.