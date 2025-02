Scuole e sosta selvaggia. Partita una raccolta firme

Da tempo, al momento dell’uscita degli studenti dalle scuole superiori di Guastalla, la zona residenziale affacciata su via Ilaria Alpi, a Pieve, si trasforma in parte in uno spazio per parcheggio auto, con decine di auto ferme in attesa. Peccato che la fermata avvenga occupando parte della carreggiata. Già nei mesi scorsi alcuni residenti avevano segnalato pubblicamente la questione, di cui il Carlino aveva scritto. "Nel frattempo non è cambiato nulla, con il rischio di incidenti che resta immutato", dicono i cittadini. In via Ilaria Alpi, una carreggiata a doppio senso, si fermano decine di autovetture in attesa dell’uscita dei ragazzi dalle scuole superiori.

"Non trovando posto nei parcheggi – dicono i residenti – in molti si fermano a bordo strada, occupando parte della corsia di marcia. Chi transita diretto verso via Allende deve forzatamente effettuare un sorpasso, andando a invadere la corsia opposta, da dove spesso arrivano altre vetture. Si rischia lo scontro in continuazione". Di fronte alla mancata risoluzione del problema, i cittadini hanno avviato una massiccia raccolta di firme, con numerose adesioni per sollecitare interventi. "Ci è stato detto che non è possibile multare quelle auto ferme in quanto manca il cartello del divieto di sosta. Allora, che venga installato il cartello…", aggiungono alcuni residenti, segnalando pure il disagio di coloro che devono mettersi in attesa, in quanto parte della carreggiata è occupata. Ora, forti di diverse decine di firme di cittadini della zona, si spera che il problema possa essere risolto.

Antonio Lecci