Scuole e sport, investiti 9 milioni

Sono nove milioni gli euro investiti in scuole e sport nei primi sei mesi di attività dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Zarantonello. Sono 6,2 i milioni di euro da fondi Pnrr e Foi, mentre oltre 2,8 milioni provengono dal bilancio comunale. A giugno l’avvio degli impianti di filtrazione alle piscine per un costo di 360 mila euro. E poi manutenzione e adeguamento per la sicurezza alle scuole elementari, l’avvio del cantiere per la mensa scolastica (per una spesa di 2,5 milioni), fino a interventi alle palestre scolastiche di via Novy Jicin per altri 2,4 milioni di euro. Previsti pure lavori alla scuola Arcobaleno e una tettoia per l’ingresso posteriore dell’asilo nido Aquilone. La scorsa estate sono stati eseguiti interventi agli spogliatoi della palestra blu con rifacimento della pavimentazione.