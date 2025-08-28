Scuole, investimenti da record. Rinnovati gli spazi dell’istruzione

Ruspe, impalcature e operai al lavoro da tempo per regalare alle generazioni future ambienti più sicuri e accoglienti in cui apprendere. Ora però, a poche settimane dall’inizio delle scuole, per il Comune di Reggio è tempo di bilanci in materia di edilizia scolastica, un ambito che l’amministrazione ha sempre indicato come una delle proprie priorità. L’impegno, dichiarato e concreto, è quello di riqualificare l’esistente e costruire nuovi edifici, per garantire a bambini e ragazzi spazi funzionali e accoglienti, nei quali apprendere, creare relazioni e crescere.

Durante l’estate i cantieri hanno interessato ben 27 strutture tra nidi e scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più confortevoli, sostenibili e sicuri. Interventi che hanno riguardato sia l’efficientamento energetico, sia l’abbattimento delle barriere architettoniche, rispondendo a una visione di scuola moderna e inclusiva. Un ruolo decisivo è quello dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), grazie ai quali sono stati attivati 13 cantieri per un investimento complessivo di circa 28 milioni di euro. Ad oggi tre interventi sono già conclusi o in fase di chiusura: il Polo per l’infanzia nido Rivieri-scuola Claudel, il Polo d’infanzia Nido Iotti-scuola Agorà di via Fratelli Bandiera – destinato a terminare entro ottobre – e la nuova mensa della primaria Valeriani di Cadè, pronta per settembre.

Sono circa 6 milioni i fondi Pnrr destinati alla riqualificazione di sei strutture comunali, a cui si aggiunge un cofinanziamento del Comune pari a 410 mila euro. I lavori riguardano il Polo per l’infanzia nido Rivieri-scuola Claudel (via Honorè de Balzac), il Polo dell’infanzia Nido Iotti-scuola Agorà (via Fratelli Bandiera), i nidi Peter Pan (via Pradarena), Rodari (via Cecati), Genoveffa Cocconi Cervi (via Fucini) e Sole (via Caravaggio).

Grande attenzione anche alle mense scolastiche: tra settembre e dicembre saranno completate cinque nuove strutture tra città e frazioni, concepite come spazi al servizio non solo della scuola ma anche della comunità, con apertura extrascolastica. In quattro casi – Marconi di via Emilia Ospizio, Dall’Aglio, Boiardo di Bagno e Ghiarda – si tratta di edifici ex novo; a Cadè, invece, è stato scelto di ampliare e riqualificare i locali già esistenti. L’investimento complessivo supera i 3,1 milioni di euro, di cui oltre 1,36 milioni a carico del Comune.

Non mancano, inoltre, nuove realizzazioni. Due i progetti in corso grazie ai fondi Pnrr: la demolizione e ricostruzione della scuola secondaria Amedeo d’Aosta e la nascita del nuovo Polo dell’infanzia al parco Nilde Iotti (parco Ottavi), nel quartiere Orologio.

Accanto a questi cantieri di ampia portata, il Comune si è impegnato anche in manutenzioni straordinarie su 14 edifici scolastici, con un investimento di 542 mila euro. Gli interventi hanno riguardato le primarie Don Milani, Leopardi, Valeriani, Ariosto, Cà Bianca, Morante, Collodi, Balletti, Zibordi e Alighieri e nelle secondarie Einstein, Fontanesi, Fermi e Galilei. In tutti gli edifici si è lavorato a interventi di riparazione e risanamento degli ambienti, per ottimizzare spazi, migliorare l’accessibilità e garantire una migliore qualità ambientale.