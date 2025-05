Scuole medie di Casina, l’accelerata: "Previsti nuovi spazi e laboratori"

I lavori prosegue a ritmo serrato al cantiere della nuova sede delle scuole medie nel centro di Casina. Nelle ultime due settimane è stato possibile osservare l’avanzamento del cantiere, molto visibile peraltro sulla centralissima via Caduti della Libertà, dove viene apprezzata l’installazione delle capriate in legno del nuovo tetto.

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici, Maurizio Cineroli. "Il cantiere sta procedendo come da programma, e penso che in questi ultimi giorni la comunità abbia potuto apprezzare, con la posa degli elementi su cui poggerà il tetto, sia la qualità progettuale sia quella dell’immagine che avrà la nuova struttura, una volta completata. Intanto avendo previsto la progettazione un piano in meno rispetto al vecchio edificio scolastico, sarà molto meno impattante la nuova scuola, avrà anche degli spazi che, non solo permetteranno agli studenti di avere una nuova sede ideale per studiare, permetteranno di fare anche attività di laboratorio e, perché no, divertirsi anche insieme. Disporrà anche di aree di pubblica utilità, come un auditorium da 200 posti che potrà ospitare eventi".

La realizzazione della nuova scuola avrà un costo complessivo di 5,4 milioni di euro, di cui oltre 4 milioni finanziati dal Pnrr. Oltre 400 mila euro a carico del Comune.

Settimo Baisi