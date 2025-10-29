Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
ReggioEmilia
Cronaca"Scuole per adulti penalizzate"
29 ott 2025
FRANCESCA CHILLONI
Cronaca
"Scuole per adulti penalizzate"

Sos della Flc Cgil di Reggio Emilia sul dimensionamento delle scuole del territorio nei prossimi due anni. La denuncia del...

Sos della Flc Cgil di Reggio Emilia sul dimensionamento delle scuole del territorio nei prossimi due anni. La denuncia del...

Sos della Flc Cgil di Reggio Emilia sul dimensionamento delle scuole del territorio nei prossimi due anni. La denuncia del...

Sos della Flc Cgil di Reggio Emilia sul dimensionamento delle scuole del territorio nei prossimi due anni. La denuncia del sindacato – che lunedì ha paretecipato alla Commissione di Concertazione convocata dalla Provincia sull’argomento – riguarda nello specifico la previsione del Governo nazionale di una progressiva riduzione delle autonomie scolastiche. Un provvedimento che, calato nella realtà reggiana, individua due accorpamenti: il primo fra gli istituti comprensvi ’Pertini 1’ e ’Pertini 2’ e il secondo tra i centri di istruzione per adulti (Cpia) Reggio Nord e Sud.

"Crediamo che questo dimensionamento sia motivato solo dalla volontà di ridurre costi di gestione, senza prevedere reali effetti positivi sulle scuole, e che l’accorpamento accrescerebbe la complessità organizzativa delle scuole con conseguenze di riduzione degli organici, dai dirigenti scolastici ai profili Ata", chiarisce però subito Tatiana Giuffredi, segretaria provinciale della Cgil scuola.

A detta della categoria della scuola della Cgil provinciale, le maggiori criticità si registreranno nell’operazione che coinvolge i centri per adulti. Gli studenti di queste realtà scolastiche, infatti, "sono molto spesso lavoratori, con situazioni di vita che richiedono adeguamenti nell’orario delle lezioni e nella composizione territoriale dei punti di erogazione", viene spiegato. A giustificare la presenza di due centri (mentre la norma nazionale ne vorrebbe solo uno per provincia) basterebbe poi per la Flc il dato degli iscritti: 4.276 (più 1.800 in lista d’attesa). Numeri che "confermano il bisogno di potenziarne la presenza sul territorio".

