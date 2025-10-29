"Scuole per adulti penalizzate"

Sos della Flc Cgil di Reggio Emilia sul dimensionamento delle scuole del territorio nei prossimi due anni. La denuncia del sindacato – che lunedì ha paretecipato alla Commissione di Concertazione convocata dalla Provincia sull’argomento – riguarda nello specifico la previsione del Governo nazionale di una progressiva riduzione delle autonomie scolastiche. Un provvedimento che, calato nella realtà reggiana, individua due accorpamenti: il primo fra gli istituti comprensvi ’Pertini 1’ e ’Pertini 2’ e il secondo tra i centri di istruzione per adulti (Cpia) Reggio Nord e Sud.

"Crediamo che questo dimensionamento sia motivato solo dalla volontà di ridurre costi di gestione, senza prevedere reali effetti positivi sulle scuole, e che l’accorpamento accrescerebbe la complessità organizzativa delle scuole con conseguenze di riduzione degli organici, dai dirigenti scolastici ai profili Ata", chiarisce però subito Tatiana Giuffredi, segretaria provinciale della Cgil scuola.

A detta della categoria della scuola della Cgil provinciale, le maggiori criticità si registreranno nell’operazione che coinvolge i centri per adulti. Gli studenti di queste realtà scolastiche, infatti, "sono molto spesso lavoratori, con situazioni di vita che richiedono adeguamenti nell’orario delle lezioni e nella composizione territoriale dei punti di erogazione", viene spiegato. A giustificare la presenza di due centri (mentre la norma nazionale ne vorrebbe solo uno per provincia) basterebbe poi per la Flc il dato degli iscritti: 4.276 (più 1.800 in lista d’attesa). Numeri che "confermano il bisogno di potenziarne la presenza sul territorio".