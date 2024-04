Scuole, sostituite luci con i Led e cambiati gli infissi ormai vetusti

Realizzati due importanti interventi negli edifici scolastici del comune di Casalgrande. Nella scuola secondaria di primo grado sono stati compiuti lavori di riqualificazione dell’illuminazione con sostituzione delle lampade con quelle a Led.

"L’operazione si è svolta – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi – durante la chiusura delle scuole medie per non impattare con l’attività dei ragazzi: ci consentirà di migliorare la luminosità degli spazi e di risparmiare in termini di consumo energetico". Alla scuola primaria di Sant’Antonino sono stati invece sostituiti i vecchi infissi, ormai compromessi dall’usura del tempo. "L’amministrazione fin dall’inizio – sottolinea Daviddi – ha avuto a cuore la scuola primaria di Sant’Antonino: prima con la riqualificazione antisismica e ora con questo progetto che era in attesa da decenni. La sostituzione degli infissi (finestre e vetri) è un traguardo non scontato: per effettuarlo abbiamo dovuto interagire con la Soprintendenza dato che l’edificio è vincolato. L’intervento è stato eseguito durante le vacanze pasquali per non interferire con le lezioni e consente l’isolamento acustico e termico per rendere le aule più accoglienti. Entrambi i lavori nelle scuole sono stati concretizzati per una maggiore sicurezza e benessere degli studenti per rendere più confortevoli gli ambienti e continuare le opere del risparmio energetico".

Il sindaco ha ringraziato l’assessore alla scuola Laura Farina in quanto "ha sempre tenuto i contatti con preside e docenti per la realizzazione di questi importanti interventi".

Daviddi ricorda che l’obiettivo è di incentivare il risparmio energetico negli edifici pubblici. Per il primo cittadino si tratta di due "importanti progetti nelle nostre scuole approfittando dunque della temporanea chiusura durante le festività pasquali. Studenti e personale scolastico hanno espresso soddisfazione per questi lavori".

Matteo Barca