Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaScuole superiori, la novità: “Stop all’uso del cellulare anche durante l’intervallo”
23 ago 2025
MARIAGIUSEPPINA BO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Scuole superiori, la novità: “Stop all’uso del cellulare anche durante l’intervallo”

Scuole superiori, la novità: “Stop all’uso del cellulare anche durante l’intervallo”

Crisafi, presidente dei dirigenti reggiani, spiega come si applicherà il divieto: “Alcuni istituti useranno apposite scatole, in altri si terranno spenti e nello zaino. Saranno usati solo per precise attività in classe e con la supervisione del docente”

Foto d’archivio. Il divieto prima interessava solo le ore in classe, ora anche l’intervallo

Foto d’archivio. Il divieto prima interessava solo le ore in classe, ora anche l’intervallo

Per approfondire:

Reggio Emilia, 23 agosto 2025 – Il nuovo anno scolastico è alle porte e, tra le novità, emerge lo ’stop’ all’uso del cellulare durante l’intervallo nelle scuole superiori (che già interessa le elementari e le medie). “Il divieto dei cellulari a scuola non è una novità: è già presente nei regolamenti interni di tutti gli istituti superiori. La differenza, ora, riguarda soprattutto l’intervallo – spiega Rossella Crisafi, dirigente del liceo Ariosto-Spallanzani e presidente dei dirigenti scolastici delle scuole superiori reggiane –. Prima gli studenti potevano usarli liberamente, ora si sperimenterà una regolamentazione anche in quel momento”.

All’istituto superiore Blaise Pascal, riferisce, i ragazzi depositano i telefoni in apposite tasche. “Nel liceo che dirigo li ripongono in apposite scatole in aula, in altri istituti li tengono spenti e nello zaino – prosegue –. Il problema principale non è il divieto in sé, già attivo in base ai regolamenti degli istituti, ma la custodia: il telefono resta un bene personale”.

“Ritengo che ogni istituto scolastico prenderà i provvedimenti che riterrà più adeguati – puntualizza dunque Crisafi –. Ricordo che in passato il ministero aveva promosso la politica del bring your own device, invitando gli studenti a usare i propri strumenti tecnologici a supporto della didattica. Con il Pnrr abbiamo potuto acquistare dotazioni informatiche importanti: non è più necessario che i ragazzi usino i loro cellulari. Solo in casi particolari si potranno utilizzare, per esempio, nei laboratori di fisica, per le misurazioni o riprese degli esperimenti, sotto la supervisione del docente e solo se queste attività saranno inserite in specifici progetti didattici e nel Ptof (Piano triennale dell’offerta formativa, ndr) o non sarà possibile utilizzare altri strumenti”.

Sull’Intelligenza Artificiale, altro nodo al pettine della didattica odierna, “ad agosto l’Unione Europea ha varato un protocollo che impone di regolamentarne l’uso, non solo a scuola ma anche nella pubblica amministrazione, per il trattamento dei dati sensibili – spiega la dirigente –. Per gli uffici delle scuole la questione è marginale: le segreterie hanno già protocolli molto stringenti in merito alla protezione e riservatezza dei dati”.

Il nodo vero, dunque, riguarda la didattica: “L’Intelligenza Artificiale non deve essere demonizzata: dobbiamo imparare a usarla come un motore di ricerca, più preciso e duttile e regolarne l’utilizzo sia da parte dei docenti, sia da parte degli studenti – considera Crisafi –. Talvolta ci si preoccupa per l’uso improprio durante le prove di verifica, in effetti alcune università, come negli Stati Uniti e in Portogallo, hanno ripreso a limitare o hanno addirittura abolito le prove scritte, un tempo ritenute più sicure e obiettive, e vengono privilegiati gli esami orali”.

“Penso che una maggiore integrazione tra scritto e orale, possa essere positiva: gli scritti appaiono più oggettivi, ma l’orale non è falsificabile – dice –. Occorre abituarsi a convivere con questa tecnologia, superare la sfida. La scuola ci riuscirà, come ha sempre fatto con quelle precedenti, i docenti hanno già iniziato a formarsi e devono utilizzare anche essi cautele nell’uso”.

“Trovo un grande miglioramento nelle modalità di nomina dei docenti, con gli strumenti digitali e le piattaforme, le cattedre sono assegnate prima dell’inizio dell’anno scolastico – chiosa Crisafi –. Il 15 settembre i docenti sono già tutti in classe: un grande progresso, spesso sottovalutato. È un vantaggio per il personale e per gli studenti”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata