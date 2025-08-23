Scuole superiori, la novità: “Stop all’uso del cellulare anche durante l’intervallo”

Reggio Emilia, 23 agosto 2025 – Il nuovo anno scolastico è alle porte e, tra le novità, emerge lo ’stop’ all’uso del cellulare durante l’intervallo nelle scuole superiori (che già interessa le elementari e le medie). “Il divieto dei cellulari a scuola non è una novità: è già presente nei regolamenti interni di tutti gli istituti superiori. La differenza, ora, riguarda soprattutto l’intervallo – spiega Rossella Crisafi, dirigente del liceo Ariosto-Spallanzani e presidente dei dirigenti scolastici delle scuole superiori reggiane –. Prima gli studenti potevano usarli liberamente, ora si sperimenterà una regolamentazione anche in quel momento”.

All’istituto superiore Blaise Pascal, riferisce, i ragazzi depositano i telefoni in apposite tasche. “Nel liceo che dirigo li ripongono in apposite scatole in aula, in altri istituti li tengono spenti e nello zaino – prosegue –. Il problema principale non è il divieto in sé, già attivo in base ai regolamenti degli istituti, ma la custodia: il telefono resta un bene personale”.

“Ritengo che ogni istituto scolastico prenderà i provvedimenti che riterrà più adeguati – puntualizza dunque Crisafi –. Ricordo che in passato il ministero aveva promosso la politica del bring your own device, invitando gli studenti a usare i propri strumenti tecnologici a supporto della didattica. Con il Pnrr abbiamo potuto acquistare dotazioni informatiche importanti: non è più necessario che i ragazzi usino i loro cellulari. Solo in casi particolari si potranno utilizzare, per esempio, nei laboratori di fisica, per le misurazioni o riprese degli esperimenti, sotto la supervisione del docente e solo se queste attività saranno inserite in specifici progetti didattici e nel Ptof (Piano triennale dell’offerta formativa, ndr) o non sarà possibile utilizzare altri strumenti”.

Sull’Intelligenza Artificiale, altro nodo al pettine della didattica odierna, “ad agosto l’Unione Europea ha varato un protocollo che impone di regolamentarne l’uso, non solo a scuola ma anche nella pubblica amministrazione, per il trattamento dei dati sensibili – spiega la dirigente –. Per gli uffici delle scuole la questione è marginale: le segreterie hanno già protocolli molto stringenti in merito alla protezione e riservatezza dei dati”.

Il nodo vero, dunque, riguarda la didattica: “L’Intelligenza Artificiale non deve essere demonizzata: dobbiamo imparare a usarla come un motore di ricerca, più preciso e duttile e regolarne l’utilizzo sia da parte dei docenti, sia da parte degli studenti – considera Crisafi –. Talvolta ci si preoccupa per l’uso improprio durante le prove di verifica, in effetti alcune università, come negli Stati Uniti e in Portogallo, hanno ripreso a limitare o hanno addirittura abolito le prove scritte, un tempo ritenute più sicure e obiettive, e vengono privilegiati gli esami orali”.

“Penso che una maggiore integrazione tra scritto e orale, possa essere positiva: gli scritti appaiono più oggettivi, ma l’orale non è falsificabile – dice –. Occorre abituarsi a convivere con questa tecnologia, superare la sfida. La scuola ci riuscirà, come ha sempre fatto con quelle precedenti, i docenti hanno già iniziato a formarsi e devono utilizzare anche essi cautele nell’uso”.

“Trovo un grande miglioramento nelle modalità di nomina dei docenti, con gli strumenti digitali e le piattaforme, le cattedre sono assegnate prima dell’inizio dell’anno scolastico – chiosa Crisafi –. Il 15 settembre i docenti sono già tutti in classe: un grande progresso, spesso sottovalutato. È un vantaggio per il personale e per gli studenti”.