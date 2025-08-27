Scuole, un’estate di lavori "Collodi e Calvino più funzionali"

A pochi giorni dal ritorno sui banchi, le scuole di Sant’Ilario si preparano ad accogliere studenti e personale in spazi rinnovati e più sicuri, grazie a una serie di interventi realizzati durante i mesi estivi dall’amministrazione comunale.

Tra i lavori già completati spicca la riorganizzazione degli spazi interni della scuola primaria Collodi, effettuata in collaborazione con il responsabile di plesso. L’intervento ha previsto la creazione di nuovi percorsi di accesso alle uscite di sicurezza, oltre alla realizzazione di aulette e spazi dedicati ad attività didattiche a piccoli gruppi, per rispondere al contempo alle esigenze educative e di sicurezza.

Alla scuola primaria Calvino di Calerno è stata invece eseguita la sostituzione della pavimentazione in alcune aule, dopo che durante l’anno scolastico erano state segnalate problematiche legate al sollevamento e distacco delle piastrelle.

Proseguono intanto le attività di progettazione e affidamento lavori: sono in fase di assegnazione gli incarichi per le impermeabilizzazioni localizzate di alcune coperture delle scuole medie, della Calvino e della Collodi. I tecnici comunali hanno già effettuato i sopralluoghi e raccolto i preventivi, con l’obiettivo di risolvere criticità emerse solo di recente.

Un altro intervento ha riguardato la riqualificazione dello stagno didattico presso la scuola Munari, realizzato grazie alla collaborazione tra gli operai comunali, un gruppo di volontari e il contributo attivo dell’assessore Fabrizio Ferri, che ha documentato i lavori con un post molto seguito sui social.

Infine, è in fase di affidamento anche l’incarico per la progettazione esecutiva dell’intervento di eliminazione delle vulnerabilità sismiche della palestra della scuola Calvino. Anche in questo caso, l’amministrazione ha già completato i confronti tecnici e raccolto i preventivi.

"Questi interventi – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Eva Coisson – sono il risultato di un lavoro di squadra, portato avanti con attenzione e concretezza. Voglio ringraziare l’Istituto Comprensivo che ci ha segnalato tempestivamente tutti i problemi emersi alla fine dell’anno scolastico, gli operai e i tecnici comunali che hanno lavorato anche nel cuore dell’estate per garantire ai nostri studenti ambienti scolastici più funzionali, sicuri e accoglienti. In più, segnalo che anche i lavori tra piazza IV Novembre e Piazzale Mefa saranno conclusi in tempo per ripristinare il tragitto degli autobus entro la riapertura delle scuole, in modo da non costringere gli studenti a deviare dai percorsi consolidati".

Aggiunge il sindaco Moretti: "Cogliamo l’occasione per ricordare che quest’anno verrà inaugurata anche la nuova sede dei Grafici nella zona stazione. Le lezioni partiranno regolarmente il 15 settembre nei nuovi locali e per sabato 18 ottobre è prevista l’inaugurazione ufficiale".