Scure sull’istruzione. L’allarme della Cgil: "Cattedre, un disastro"

Con la prossima legge di bilancio 2025 a regime, anche la scuola statale della provincia di Reggio Emilia "sarà duramente colpita dai tagli all’organico docente", ha segnalato ieri la Flc-Cgil locale. Se a livello nazionale il ministero dell’Istruzione ha confermato una riduzione di 5.660 posti per il personale docente, "la ricaduta sulla nostra regione è di un taglio di 191 cattedre", di cui 35 riguarderanno direttamente le scuole della provincia. "È una decisione miope – denuncia Carlo Piano, segretario generale della categoria –, che mette a rischio il diritto all’istruzione, compromette la qualità dell’istruzione e l’inclusione scolastica aggrava le condizioni di lavoro dei docenti". In provincia si contano oltre 40 docenti "costretti alla mobilità forzata", continua la sigla. Il quadro recita cinque posti di sostegno e due su posto comune alla scuola dell’infanzia; un posto di sostegno, tre per scienze motorie e quattro su posto comune, alla scuola primaria; nove di sostegno e cinque posto comune, alla scuola secondaria di primo grado; cinque posti di sostegno e sette su posto comune, alla scuola secondaria di secondo grado.

"Non è accettabile – rincara la dose allora Piano – che la scuola pubblica sia trattata come una mera voce di bilancio da ridurre. Difendere la scuola significa difendere, il diritto allo studio e alla formazione, cioè, in definitiva, difendere la coesione sociale e la democrazia. Continueremo a batterci a tutti il livelli perché la scuola resti un bene comune, accessibile, inclusivo e di qualità per tutte e tutti". Intanto, sempre rimanendo nel ‘pianeta scuola’, ieri il Comune ha confermato – durante la presentazione della variazione di bilancio – che ono stati stabilizzati 39 operatori (di cui 18 a tempo pieno, sette a 27 ore, cinque a 18 ore), 19 funzionari reti educative-specializzazione insegnante, tre funzionari educativi di atelier e un collaboratore di servizi scolastici.

