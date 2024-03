"Scusi, un’informazione". E gli strappa la catenina d’oro dal collo

Aveva avvicinato un pensionato seduto nel giardino di casa. Con il pretesto di chiedere un’informazione stradale lo aveva distratto. Poi, con un’azione fulminea, l’intruso ha appoggiato la mano sul collo della vittima, un’ottantenne residente a Correggio, per strappargli la catenina d’oro che aveva al collo. Il malvivente aveva cercato pure di sfilare l’anello dell’anziano. Operazione non riuscita per l’immediata chiusura della mano della vittima. Il ladro era poi fuggito in auto. Proprio la descrizione della vettura, fornita in modo piuttosto dettagliato ai carabinieri, insieme all’analisi delle immagini della videorveglianza, ha permesso di risalire al presunto autore del furto, risultato essere parente del proprietario dell’auto, con quest’ultimo estraneo ai fatti. Si è poi risaliti al reale utilizzatore della vettura al momento del reato. Il denunciato è stato pure riconosciuto dalla vittima in una apposita seduta fotografica. L’episodio si era verificato oltre un anno fa. E ora le indagini hanno portato alla denuncia di un uomo di 38 anni, residente nel Modenese, che dovrà rispondere di furto con strappo. Dopo la disavventura, il pensionato si era recato alla caserma dei carabinieri di Correggio per sporgere formale querela.

Resta sempre il consiglio di diffidare degli sconosciuti, anche quando sembrano agire in buona fede, con atteggiamento gentile e modi amichevoli.