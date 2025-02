"Se dicessimo la verità", la resistenza contro le mafie

"Se dicessimo la verità – ultimo capitolo", di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, è in scena questa sera al Teatro Cavallerizza con inizio alle 20,30. Uno spettacolo che parla di storie di resistenza contro la criminalità organizzata, realizzato all’interno del progetto "Il palcoscenico della legalità" curato dall’associazione Crisi Come Opportunità. Le autrici dello spettacolo sono Emanuela Giordano e Giulia Minoli. Giordano è autrice, regista e docente. È stata direttrice della Casa dei teatri e della drammaturgia contemporanea di Roma. È autrice e regista di spettacoli legati al progetto "Il palcoscenico della legalità" e ha lavorato in istituti penitenziari minorili e scuole. Ha ideato il progetto "Enea in viaggio", finalista del premio Migrarti 2017.

Il suo documentario "Dieci storie proprio così" ha vinto il Nastro d’Argento nel 2018. Minoli, dopo aver lavorato al Teatro di San Carlo di Napoli, nel 2006 ha fondato l‘associazione Crisi Come Opportunità, che lavora nel settore della comunicazione sociale, realizzando percorsi didattici per giovani in situazioni di disagio. Ha dato vita a progetti, in Italia e all’estero, dando voce a giovani emarginati.

