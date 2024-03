Se faccio imparo. Un laboratorio per tutti. Esperienze per orientarsi sul territorio

Alla scuola Lelio Orsi di Novellara, accanto a progetti di potenziamento linguistico, matematico e artistico, si svolgono laboratori pratici per alunni con bisogni educativi speciali, affiancati dai loro compagni. La nostra scuola è molto attenta ai bisogni di tutti i suoi alunni e vuole favorire le relazioni tra compagni. Per questo motivo vengono proposti laboratori ed uscite sul territorio. Sono iniziative che rappresentano delle importanti occasioni per conoscersi, collaborare ed imparare sperimentando sul campo.

Vi presentiamo alcuni dei nostri progetti che si svolgono in orario scolastico. "A Novellara in autonomia". I ragazzi si recano al supermercato per acquistare gli ingredienti necessari per il progetto cucina. Inoltre sbrigano piccole commissioni, come ad esempio andare in biblioteca e prendere in prestito libri per svolgere delle attività insieme ai compagni. Queste esperienze permettono di imparare ad orientarsi sul territorio, chiedere informazioni ed utilizzare il denaro.

"Cucine del mondo". Si tratta di un laboratorio in cui vengono preparate ricette di piatti che provengono da diverse parti del mondo, come la torta statunitense al cioccolato, le crepes dolci francesi, i biscotti congolesi. Il progetto è molto divertente e permette a tutti gli alunni di fare i loro primi esperimenti di cucina.

"Orto". I ragazzi coltivano alcune piante e ortaggi per preparare spezie ed aromi. È un laboratorio molto utile perché si possono imparare le operazioni di base per coltivare ed osservare lo sviluppo delle piante e le loro caratteristiche.

"Ciak si gira!". Gli alunni di tutte le classi realizzano foto e video dei progetti, dei laboratori, di uscite e gite didattiche, per documentare le attività della nostra scuola. È una bellissima occasione per condividere le esperienze e le emozioni che hanno caratterizzato il nostro anno scolastico. Questi progetti sono davvero preziosi perché, solo facendo, si impara davvero.

Classe II E