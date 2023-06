"Se fossero confermati in sede di giudizio, legami inquietanti con la criminalità"

"Inquietanti i presunti legami tra Dimora d’Abramo e ’ndrangheta nell’ambito dell’inchiesta Perseverance". È il commento della Lega tramite una nota diffusa ieri dal capogruppo in Consiglio Comunale Roberto Salati (foto). "Apprendiamo dal Carlino che il legale rappresentante della cooperativa Dimora D’Abramo Luigi Codeluppi risulta indagato dalla Procura nell’ambito di una inchiesta giudiziaria per fatture false con aziende riconducibili alla ’ndrangheta. In particolare, secondo quanto riportato, si sarebbe rivolto a società della criminalità organizzata per emettere fatture false nei loro confronti e abbattere il carico fiscale. Si tratta evidentemente di accuse molto gravi, che se dovessero essere confermate porterebbero alla luce un’ inquietante legame tra la più nota cooperativa del territorio che svolge attività nell’ ambito dell’ accoglienza e criminalità ndranghetista".

Infine chiedono chiarimenti: "È necessario che venga al più presto chiarito se la Dimora D’Abramo ha operato per meri interessi economici e di profitto o se invece lo ha fatto animata da sentimenti di accoglienza, inclusività e benessere nei confronti dei migranti. Esprimiamo pertanto piena fiducia nell’operato della magistratura e degli organi inquirenti affinché vengano al più presto chiarite le posizioni di tutti i soggetti ad oggi indagati nell’ambito di questa sconvolgente inchiesta giudiziaria".