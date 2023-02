"Se il proprietario delle tombe era il Comune, lui come avrebbe potuto venderle?"

Secondo la Dda di Napoli, "Carmine De Lucia, come aggiudicatario di un modulo da 16 loculi, ha promesso e dato a Giuseppe Pascarella (custode del cimitero di Santa Maria a Vico, ndr) e a Domenico Nuzzo, una somma di 400 euro per ogni loculo venduto a terzi a 3.500 euro".

Il reato ipotizzato è la corruzione con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Nuzzo è un esponente del clan Massaro. Agli atti dell’inchiesta, le cui intercettazioni sono state riportate dal Carlino, c’è una chiamata in cui Nuzzo dice di "vendere a 3.500 euro i loculi del modulo 18", il lotto che fu acquisito da De Lucia.

"Era solo una vanteria di Nuzzo", ribatte Ernesto D’Andrea, avvocato dell’ex consigliere: "C’è un’intercettazione in cui De Lucia dice a Pascarella di non aver mai venduto nulla". In un’altra, un potenziale acquirente parla a un altro cittadino di vendite "aumma aumma", cioè sottobanco.

Ma c’erano rapporti tra De Lucia e Nuzzo? La difesa nega: "De Lucia viene chiamato da Nuzzo e resta sorpreso. Dopo un’ora De Lucia chiama Pascarella e gli domanda se sia stato lui a dare il suo numero a Nuzzo. L’altro risponde di no. Nel giugno 2020 De Lucia risponde a Pascarella: ‘Non so nemmeno cosa voglia, questo Nuzzo che mi vuole incontrare’". La difesa accenna poi a un’altra questione: "De Lucia ha proprietà terriere che voleva vendere. Nuzzo gli chiese di fare da mediatore, ma De Lucia rifiutò". A dicembre 2022 risulta un contratto preliminare di compravendita: quei terreni "sono stati venduti dopo direttamente da De Lucia ad altre persone".

L’ex consigliere entra nel merito: "Incontrai Nuzzo nel giugno 2020 per i terreni, lui abita tre case piu avanti della mia. Siamo cresciuti insieme, poi io sono andato via. Lo conoscevo di nome, ma non lo vedevo da trent’anni. Mi chiese di fare da mediatore per vendere i terreni, ma io dissi no: sapevo chi era e non volevo avere a che fare con lui". Nell’ordinanza del gip, sui loculi, si dice che, il 12 giugno 2020, Nuzzo chiese un incontro a De Lucia, che avvisò Pascarella. Poi De Lucia, è la ricostruzione, chiama Nuzzo e si accorda per vederlo. Nello stesso giorno Nuzzo, Pascarella e un ulteriore indagato, Clemente De Lucia, dialogano per la vendita di un loculo. "È una ricostruzione che non condividiamo - commenta D’Andrea -. De Lucia non vide mai Nuzzo al cimitero, ma vicino a casa, per i terreni".

Due i punti su cui ha fatto perno la difesa davanti al Riesame. Sull’aggravante mafiosa, "non ci sono elementi per contestarla". Per la corruzione, finalizzata a un atto contrario ai doveri d’ufficio per Pascarella, D’Andrea sostiene che è "un reato impossibile": "De Lucia aveva i loculi in concessione, il proprietario è il Comune, e dunque la proprietà non poteva essere trasferita". Alessandra Codeluppi