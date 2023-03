Se la cena tardava erano botte Quindici anni di offese e minacce

di Francesca Chilloni

Bastava un ritardo nel preparare la cena oppure cambiare senza permesso il canale del televisore, per far scattare la violenza contro la moglie.

È stato calvario fatto di offese e minacce, botte e abusi anche davanti ai figli, durato 15 anni. Durato fino a quando la donna ha trovato la forza psicologica di denunciare il proprio marito con una sofferta deposizione davanti ai carabinieri.

L’uomo, uno straniero di 42 anni residente a Montecchio, è ora indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

La Procura ha anche richiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari l’applicazione nei confronti del bruto della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. All’immigrato è stato anche imposto il divieto di avvicinamento alla vittima: non può avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo una distanza di 150 metri; vietato anche comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la ex compagna. Una vicenda orribile come tante, a cui la vittima ha scritto un finale differente ribellandosi anche per amore verso i figli minorenni: il marito infatti non si faceva scrupoli a sottoporla a umiliazioni, minacce e violenze davanti ai bambini. Spesso le dava schiaffi in faccia o pugni allo stomaco, le lanciava contro oggetti, botte in pubblico.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Montecchio, l’uomo aveva iniziato già a metà del 2008 a sottoporre la moglie alle violenze fisiche e alle aggressioni psicologiche. La riempiva di ingiurie, "utilizzando ripetutamente violente percosse per prevalere su di lei", come spiegano i militari. Inoltre sottoponeva la poveretta a molestie sessuali, usando frasi umilianti e squallide, e le faceva minacce di morte con frasi del tipo "Piuttosto che pagare gli alimenti ti butto giù dal balcone", quando lei affermava di volersene andare via di casa. Questi gravissimi comportamenti e maltrattamenti denunciati dalla donna hanno trovato riscontro nelle indagini condotte dai militari e hanno portato, ieri, all’emissione del provvedimento cautelare richiesto dalla Procura. I militari, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura, si sono presentati all’uomo e gli hanno notificato il divieto di avvicinamento alla ex.