Se la moda è fatta con gli scarti L’idea sostenibile di 4 ventenni

di Lara Maria Ferrari

Essere davvero sostenibili nella moda oggi e contro lo spreco, e trasmettere questi ideali ai giovani millennial e Gen Z.

Per niente facile, ma i giovani del team di One Of One Studio hanno provato a spiegarlo venerdì ai Chiostri di San Pietro, nell’ambito del talk ‘Fashion revolution and Sustainability’, in cui Giacomo Fantuzzi, designer e art director, ha parlato del brand da loro creato, sfociato in un negozio in via Guido da Castello 8D, e di un’esperienza che oggi, 2023, festeggia i due anni di vita.

"Brand identity, comunicazione e un processo produttivo realmente sostenibile, che abbia un impatto importante sul metodo di riutilizzo dei rifiuti tramite un ideale moderno e creativo. Questi sono i principi che ci guidano – riflette Giacomo – A questo proposito abbiamo proiettato la docuserie ’Junk, armadi pieni’ a cura di Matteo Ward e prodotto da Sky Italia e Will Media, che racconta l’impatto della moda sulle persone e sull’ambiente". E ieri sera il bis, approfondendo il concetto, stesso luogo ma tirando fino alle 24 con l’evento dal titolo ‘PAST la nostra storia PRESENT il nostro presente FUTURE uno sguardo al nostro futuro’.

"Lo abbiamo organizzato noi per festeggiare due anni di attività, allestendo un grande mucchio con esposti i nostri scarti di produzione, per dimostrare che li riutilizzeremo. Poi workshop, magliette serigrafate, tutto in collaborazione con il bar Sospeso e sonorizzato da musica, consolle e casse di nostri amici dj".

Tra i 19 e 21 anni, Giacomo, Marcello Zironi, Maria Sole Bombardi e Giammarco Ferrari, oltre alla boutique in centro dispongono di un laboratorio a Santa Croce dove producono capi sartoriali: "Abbiamo aperto grazie a un finanziamento del ramo B della cooperativa Papa Giovanni XXIII, avendo a disposizione un laboratorio di cucito dove la coop dà lavoro a persone svantaggiate – spiega Fantuzzi - Nostro range di prodotti è fatto di magliette e felpe, prodotte esternamente, e jeans vintage Levi’s ‘modificati’, ottenuti tramite l’applicazione di tessuto da jeans difettosi sopra capi di prima qualità, secondo un processo di lavorazione a mano fatto da noi. Diamo un prodotto di punta a impronta sostenibile, e allo stesso tempo, attraverso noi, persone in difficoltà possono lavorare. Al momento in laboratorio ci sono due donne incinte e un richiedente asilo iraniano".

Lo scambio è vicendevole, dunque. Insegnare un mestiere a persone che ne hanno bisogno e fornire ai quattro giovani amici di One Of One lavoratori per la parte sartoriale, tramite un coordinamento con la cooperativa. "L’obiettivo ultimo del nostro progetto è quello di dimostrare le possibilità del processo di ‘upcycling’, con l’idea di stimolare inventiva nel riutilizzo creativo degli scarti moda, rivalorizzandoli creando prodotti nuovi e originali. Nell’ottica di una missione che mira a una produzione a zero spreco – continua il designer - Applicando ciò attraverso una meccanizzazione produttiva di questo processo, cercando il recupero del maggior numero di scarti tessili possibile. Sì, con One Of One ci siamo dati l’obiettivo di offrire una soluzione semplice ai problemi complessi della moda. La nostra proposta di capi ’upcycle’ apre la strada a un cambiamento positivo, stabilendo lo standard per la sostenibilità di una nuova industria, che ha un profondo rispetto sia per le persone che per il pianeta". La prospettiva è quella di mettersi in proprio nel 2024: "Abbiamo avuto l’opportunità dell’indipendenza economica e l’impresa sta andando bene", chiosa Giacomo.