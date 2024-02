Se la verdura costasse il 30% in meno...

Come fare per aumentare il consumo di cibi salutari?

Poiché frutta, verdura e bevande non zuccherate rientrano in questa categoria a New York è stato progettato uno studio (già pubblicati i primi risultati sulla rivista scientifica PlosOne) per tentare di incentivarne la diffusione.

Si è provato a diminuirne il costo.

Sono state coinvolte 64 persone di età compresa fra i diciotto e i settant’anni e poi divise in tre gruppi dove uno aveva uno sconto del trenta per cento, uno del quindici per cento ed uno senza alcuna diminuzione di prezzo su frutta, verdura e bevande non zuccherate.

Lo studio non è ancora completato, ma già alla sedicesima settimana si è constatato che chi usufruiva dello sconto del 30% mangiava più verdura e beveva più bevande non zuccherate, mentre nei gruppi con lo sconto del 15 % ed in quello senza sconto non si è avuto nessun aumento nel loro acquisto.

In particolare per la frutta non si è verificato un aumento dell’acquisto neppure con la diminuzione del prezzo del 30%. Solo alla fine della ricerca (necessarie ancora 32 settimane di valutazione) si accerterà se emergeranno benefici sul peso corporeo, sugli zuccheri nel sangue, sul colesterolo, trigliceridi e pressione arteriosa.

Già ora comunque sembra innegabile che una diminuzione del costo di cibi come le verdure, che sono a basso contenuto calorico e ricche di vitamine e sali minerali, possa essere un metodo efficace per promuovere una alimentazione più salutare.

William Giglioli,

medico specialista

in Scienza

dell’Alimentazione