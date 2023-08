"Se l’acqua non è potabile serve un’allerta diversa"

Lascia anche strascichi politici l’avaria alla rete idrica servita dall’acquedotto di Caprara, che per alcuni giorni, tra fine luglio e inizio agosto, ha provocato disservizi nella Bassa Reggiana. Il capogruppo consigliare di Brescello, Elena Benassi, ex sindaco, ha presentato un’interrogazione. "Il 31 luglio – dice – si è verificato un evento rilevante in materia di sanità pubblica, con fuoriuscita di acqua torbida e biancastra dai rubinetti. Solo nella tarda mattinata del 31 luglio è stato emesso un comunicato di Ireti, con chiara indicazione ai cittadini di non utilizzare l’acqua per il consumo umano e per l’uso alimentare.

Il comunicato è stato condiviso solo nel primo pomeriggio dal Comune di Brescello e dal sindaco Carlo Fiumicino a mezzo social network, Facebook, ma senza uso di altri canali. Così come gli aggiornamenti di Ireti e dell’Asl, sempre diffusi dal sindaco solo sui social". Un tipo di comunicazione che avrebbe manifestato delle lacune. Secondo la Benassi "l’utilizzo esclusivo dei social per diffondere informazioni così rilevanti per la salute pubblica e ai fini della Protezione Civile non può ritenersi un mezzo idoneo e sufficiente. Il Comune avrebbe potuto usare il sistema di allertamento di cui è munito servendosi anche degli elenchi delle persone fragili e sole, degli allevamenti e delle attività produttive locali ". E continua: "Perché non è stato attivato il sistema di allertamento con telefonate, invio di messaggi sms, e-mail e altro? E per quando è prevista la divulgazione del Piano comunale di Protezione civile?".

Antonio Lecci