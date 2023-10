Se l’amore è scritto nello zodiaco

Stasera al Piccolo teatro in piazza, a Sant’Ilario, si apre la nuova stagione con "Tranquilli" del Teatro C’Art.

E’ un capolavoro di poesia e comicità con un personaggio apparentemente tranquillo che rompe il suo quotidiano frenetico con momento romantico, alimentandosi del calore del sole. Mentre domani alle 15,30 il teatro propone "Felici per sempre", ancora con la compagnia Teatro C’Art, nella cornice del sagrato della chiesa do Sant’Ilario, location di uno spassoso inizio di viaggio di nozze.

Al teatro Piccolo Orologio di via Massenet a Reggio stasera alle 21 la replica di "Bash", con Alessandro Maione, Eleonora Marchiori, Mathias Eccher, con la regia di Lisa Moras, impegnati in una suite con tre testi scritti dal drammaturgo americano Neil LaBute e tradotti da Monica Capuani.

Stasera alle 21 al teatro San Prospero di via Guidelli, in città, il ritorno di Giuseppe Sorgi con "Io Vergine, tu Pesci?, in una rappresentazione che parla d’amore senza buonismo, unendo teatro ad astrologia, psicologia ad ironia. Sorgi propone una guida per affrontare e conoscere la persona che ci fa palpitare il cuore.

A Novellara, nell’area del bar 46 a Santa Maria della Fossa stasera alle 21 va in scena lo spettacolo teatrale "Aspettando Godot" con Leopoldo Lenza e Mauro Brioni, con ospite il chitarrista Franco Tidona.

Sempre a Novellara da oggi a domenica apre la stagione del Teatro della Rocca con lo spettacolo "The Club", che prevede sette repliche già da "tutto esaurito".

A Rolo oggi e domani arriva "Concentrico Agorà", spettacoli per bambini e famiglie nell’arena del parco di Villa Cerillo. Ingresso libero. Stasera alle 21 c’è "Zhoran. Storia di zingari e violini", domani alle 17 "Toc toc… il lupo" di Irene Raccanelli, alle 18,30 "Balls Don’t Lie" con Alessandro Maida.

a.le.