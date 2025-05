"Se le persone sono sempre più sole, noi rafforziamo la nostra presenza sul territorio"

E’ stata inaugurata ieri mattina la nuova sede della Cgil-Camera del lavoro a Gualtieri, in via Nazario Sauro, in centro storico. Al taglio del nastro hanno presenziato il segretario provinciale della Cgil, Cristian Sesena, il sindaco Federico Carnevali, il vice Emanuela Maestri, il coordinatore della Cgil di zona, Davide Fellini, oltre ad Amadio Mori, segretario dello Spi-Cgil locale. "Con lo spostamento della Camera del Lavoro di Gualtieri nella nuova sede – ha spiegato Fellini – la Cgil vuole essere ancora più funzionale ed accogliente per i propri iscritti e l’utenza che si rivolge ai nostri uffici, per garantire informazioni e dare risposte concrete a pensionati, lavoratori e ai cittadini in generale. In un momento in cui le persone sono sempre più sole ed in difficoltà e in cui tanti diritti conquistati vengono messi in discussione, rafforziamo la nostra presenza sul territorio. Confermiamo il nostro impegno ad essere un riferimento per tutti". Per l’occasione all’interno della sede sarà possibile visitare la mostra "L’altra metà del cielo. 50 anni di grafica e fumetto" realizzata dall’artista Luigi Mausoli, pure lui presente all’inaugurazione, conclusa col buffet dopo il taglio del nastro.

a.le.