"Se mi tradisci, ti faccio a pezzettini". Braccialetto elettronico per il marito violento

"Se mi tradisci, ti faccio a pezzettini, ti metto nel freezer". È finita l’escalation di violenza e terrore per una donna di 50 anni residente in Val d’Enza, sottoposta a continui gravi maltrattamenti e minacce di morte dal suo compagno, un 47enne ora allontanato dalla casa familiare. Le aggressioni, innescate da una gelosia morbosa e ossessiva, avvenivano spesso davanti al figlio minore della coppia.

I carabinieri, dopo una lunga e dettagliata deposizione della vittima, hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Le violenze andavano avanti da giugno, con episodi di pestaggio e minacce agghiaccianti come "Se mi tradisci, ti ammazzo". La donna ha raccontato di essere stata colpita con schiaffi, pugni al braccio e al volto, e di aver dovuto ricorrere più volte alle cure ospedaliere. L’ultimo grave episodio si è verificato lo scorso 5 settembre, quando l’uomo ha aggredito fisicamente la compagna per aver trovato un secondo cellulare nella sua borsa, temendo che lo usasse per altre relazione; invece glielo aveva regalato il padre per essere utilizzato in caso di emergenza. La situazione di continuo controllo e violenza psicologica ha reso la sua vita insopportabile, portandola a denunciare ai carabinieri. Mentre la donna si trovava in caserma, il compagno l’aveva seguita e l’ha inondata di messaggi scrivendole che era contento fosse lì in quanto temeva che potesse essere con un altro uomo. La Procura ha richiesto e ottenuto dal Gip un provvedimento cautelare che ha imposto all’uomo l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla vittima (con un limite di 1000 metri) e il divieto di comunicare con lei in qualsiasi modo, con il braccialetto elettronico.

Francesca Chilloni