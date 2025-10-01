Se n’è andato Giuseppe Rossi: noto sindacalista e politico del Psi

Un uomo di profonda rettitudine morale e saldi valori laici, che ha saputo trasformare le sue convinzioni in un instancabile impegno per il progresso sociale. Lo ha fatto con passione vera, attraverso la politica nel Psi e nel sindacato come esponente di punta della Uil emiliana. Così era Giuseppe Rossi, che si è spento domenica sera all’età di 79 anni, nell’Hospice di Montericco, dopo aver combattuto con incredibile tenacia una dolorosa malattia. Rossi, che risiedeva a Quattro Castella, dopo aver fatto il militare nella Folgore, ha costruito una carriera professionale ammirevole come direttore commerciale prima in un’impresa ceramica, poi alla Landini di Fabbrico, quindi alla Sabart di Mancasale. Chiunque abbia lavorato con lui gli ha sempre riconosciuto non solo una grande professionalità, ma anche una rara affidabilità e una naturale capacità di creare rapporti umani sinceri.

Queste stesse qualità le ha portate dopo la pensione nel sindacato, lottando al fianco dei metalmeccanici Uilm in battaglie fondamentali, come quella per la salvaguardia dei posti di lavoro alla Fantuzzi-Reggiane. È stato anche un instancabile funzionario sia a livello nazionale che a Reggio e a Fidenza. L’impegno per il suo territorio lo ha visto segretario del Psi a Scandiano, città a cui era profondamente legato e in cui aveva abitato. Il dolore della perdita è immenso per la moglie Dina, per i nipoti Luca e Andrea, e per la figlia Tania, che lo ricorda con parole che toccano l’anima: "Era un uomo pieno di amore, generoso. Mi ha dato tutte le cose più belle della mia vita". Non c’è testamento più vero di questo per descrivere l’uomo che è stato. Oggi l’ultimo saluto, salma visitabile fino alle 14 nella Casa Funeraria Reverberi, quindi sarà accompagnata al Coviolo. Invece di fiori, la famiglia chiede un gesto che onori il suo spirito generoso: un’opera di bene.

Francesca Chilloni