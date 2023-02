"Se ne è andato il nostro eroe"

In molti hanno partecipato ai funerali di Vanni Morandi (nella foto), 75 anni, vinto da malattia. Abitava a Campagnola ed era molto conosciuto per aver svolto l’attività di assicuratore per l’Allianz. L’addio nella cappella del cimitero di Campagnola, con una semplice benedizione. Commovente il pensiero che gli è stato dedicato dai familiari: "Sei stato un marito meraviglioso, un padre dolce e attento, il nostro eroe, che ci ha insegnato a essere persone vere, oneste e disponibili. Sei stato anche un nonno dolcissimo, pronto per qualsiasi evenienza.

Oltre a insegnarci a vivere, ci hai mostrato come si muore: con umanità, riserbo. E per noi è stato un grande dono. Certo, la morte ci fa paura, ma sapere che tu sei già là pronto ad accoglierci con un abbraccio, ci consola".

Vanni Morandi aveva lavorato come operaio alla Rovatti Pompe e alla Landini di Fabbrico, per poi ricoprire ruoli di responsabilità all’ufficio acquisti alla Comer di Reggiolo.

Poi si era dedicato all’attività nel settore delle assicurazioni. "Era un affezionato lettore del Carlino", ricordano i familiari. Lascia la moglie Patrizia Verri, le figlie Giorgia, Lorenza, Federica, Elisa, nipoti e altri parenti.