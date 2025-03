Se ne va a 88 anni Gigi Cervi: "Aveva uno sguardo timido e buono"

È morto sabato, all’età di 88 anni, Luigi Cervi, da tutti chiamato "Gigi". Era uno dei figli di Antenore Cervi, uno dei sette fratelli trucidati dai fascisti il 28 dicembre del 1943.

L’altro pomeriggio lo hanno ricordato l’Istituto Cervi, con la presidente Albertina Soliani, durante il funerale, celebrato proprio nel giorno in cui Luigi avrebbe compiuto 89 anni. In molti hanno partecipato alla cerimonia tenuta in forma civile e, in parte, in forma privata, anche per rispetto della personalità riservata dell’88enne, che ha vissuto gli ultimi anni da solo nella sua abitazione di Gattatico.

Luigi Cervi ha vissuto l’intera vita tra i campi come contadino, in modo riservato, consapevole però dell’importanza della propria testimonianza come membro della famiglia Cervi. Non si è mai sottratto a fare memoria tra i giovani dei valori incarnati nei sette fratelli e del loro sacrificio.

"Nel ricordare Luigi Cervi, scomparso poche ore fa, non si può che partire dal suo sguardo timido e buono, che scrutava con attenzione e osservava con capacità di lettura - è il ricordo dell’Istituto Cervi - Di poche parole, precise e puntuali. Da quel sorriso accogliente e schivo che ha sempre messo tra se stesso e l’umanità, tra la sua persona e la storia di cui faceva parte. Aveva un modo tutto suo per esserne orgoglioso, per essere un portatore fiero, eppure discreto della vicenda Cervi, con tutto quello che era".