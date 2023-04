Se ne va il medico di base, arriva il Nat

di Settimo Baisi

Parte da Cavola di Toano la sperimentazione della nuova ‘casa della comunità’ con l’attivazione del Nucleo di Assistenza Territoriale (Nat) per rispondere ai bisogni di salute degli utenti sprovvisti temporaneamente del medico di medicina generale, quello che una volta veniva chiamato medico di famiglia.

E’ il primo passo dell’Ausl sul nuovo percorso organizzativo della sanità in montagna, annunciato nell’incontro del 17 aprile scorso al Parco Tegge di Felina, presenti Cristina Marchesi (direttore generale Azienda Usl Irccs di Reggio), Enrico Bini (sindaco di Castelnovo Monti), Vincenzo Volpi (presidente dell’Unione Montana dei Comuni Appennino Reggiano).

In quell’occasione si parlò di circa 16 milioni di euro del Pnrr da investire in montagna tra alcuni reparti dell’ospedale Sant’Anna e le ‘Case di comunità’, già ‘Case della salute’. Gli amministratori dell’Unione Comuni Appennino accolsero con interesse i nuovi investimenti in previsione di una nuova organizzazione del sistema sanitario; l’unico ad esprimere qualche dubbio fuato il ginecologo Carlo Boni, consigliere di Castelnovo Monti con delega alla sanità, il quale per esperienza diretta, parlò di "scatole vuote".

Boni spiegò che vanno bene le strutture, ma quello che manca è il personale sanitario: ed è quello che sta accadendo a Cavola di Toano dove il 2 maggio prossimo entra in funzione il Nat solo perché la dottoressa Patricia Marino ha lasciato l’incarico per altre scelte.

Esprime preoccupazioni il sindaco di Toano e presidente dell’Unione, Vincenzo Volpi, affermando: "Va tutto bene però Cavola, con i suoi mille abitanti, ha bisogno di un medico di medicina generale che sia presente sul territorio, la popolazione ha bisogno di sicurezza".

L’Ausl di Reggio ha annunciato ieri, tramite comunicato, che da martedì prossimo 2 maggio al Comune di Toano, sprovvisto temporaneamente del medico di medicina generale, sarà attivato il Nucleo di assistenza territoriale (Nat).

Precisa la nota: "Si tratta di un ambulatorio organizzato secondo un modello già attivato in altri Comuni della Provincia. L’attuale carenza di medici di medicina generale non ha consentito l’individuazione di un medico che assicurasse la sostituzione della dottoressa Marino a partire dal 1° maggio". Il progetto Nat prevede l’attivazione di un’equipe di professionisti, medici e infermieri, che si prenda in carico l’utenza con supporto amministrativo per la prenotazione degli accessi. "Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13, - prosegue la nota - sarà attivo il numero telefonico 0522 -339333 con personale di segreteria, formato, che raccoglierà le richieste di ricette, certificati, visite, valutazione pazienti cronici, urgenze, prenotazioni di tamponi, fornirà informazioni e darà appuntamento con il medico o con l’infermiere di turno. Già da oggi si può contattare la segreteria al numero indicato, per fissare un appuntamento a partire dal 2 maggio. Le visite prenotate saranno effettuate nella Casa della Comunità (già Casa della Salute) di Toano, Via Monte Cusna 15. Per chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) al numero telefonico 0522 – 617328, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30.