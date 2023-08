Se ne vanno gli ultimi due frati "Ma le nostre attività proseguono"

Non chiude l’attività alla chiesa dei frati Cappuccini a San Martino in Rio, ma viene trasferita l’attuale "comunità" formata da padre Livio De Bernardo e da padre Franco Cavaciuti. Troppo pochi i religiosi rimasti a presidiare la comunità di San Martino in Rio. Dunque, gli attuali due frati verranno trasferiti alla comunità di Vignola, nel Modenese, mentre nel paese reggiano è destinato a operare padre Paolo Mai, giovane e attivo religioso, che sarà a San Martino il sabato, la domenica e qualche volta anche durante la settimana, a coordinare le varie attività.

La conferma è arrivata l’altra sera, in occasione della celebrazione della festa del Perdono d’Assisi, alla presenza di oltre duecento persone. A San Martino in Rio c’era molta attesa per le comunicazioni formali, che sono state fornite dal responsabile provinciale dei Cappuccini, padre Giacomo Franchini: "Il trasferimento dei due confratelli ora al convento reggiano è una scelta inevitabile. Dal 2020 ad oggi nella sola Emilia-Romagna contiamo un calo di ben 14 frati Cappuccini. Occorre proseguire la chiusura dei conventi. Nel caso di San Martino ci sarà lo spostamento a Vignola dei due frati, ma con un confratello che sarà a disposizione, pur se non tutti i giorni. Le attività proseguono, grazie alla collaborazione con il Terz’Ordine, che garantisce una presenza costante e il coordinamento delle iniziative. Dunque, la realtà dei frati a San Martino in Rio prosegue. Anzi, speriamo di avere ancora più gruppi che vengano qui a realizzare le loro iniziative".

Nulla cambia per il Centro missionario, annesso al convento, che prosegue il proprio cammino. E’ storica la presenza dei frati in paese, che risale al Seicento, pur se con qualche "allontanamento". Nel 1775 il loro ritorno per volere della popolazione, salvo essere nuovamente espulsi 23 anni dopo per ordine della repubblica francese. Il convento venne chiuso fino al 1823, poi un nuovo allontanamento nel 1866 a opera del Regno d’Italia, con l’ennesimo ritorno nel 1892, per restaurare un edificio nel frattempo andato in rovina.

Dagli anni Settanta il convento è stato trasformato in Centro di cooperazione missionaria, con l’apertura di ampi capannoni per la raccolta di vari materiali e l’allestimento di un mercatino dell’usato.

