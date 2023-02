"Se non c’è casa non c’è integrazione"

di Tommaso Vezzani Lo gridavano a gran voce i manifestanti un sabato di fine novembre, quando 200 persone, per lo più straniere, avevano sfilato lungo la via Emilia per poi incontrare in municipio l’assessore alla casa Lanfranco de Franco. Da allora la situazione non è cambiata e in un mercato congestionato com’è quello degli affitti a Reggio i proprietari, che si trovano a dover affrontare i rischi di una legislazione che non li tutela e che possono permettersi di selezionare tra tante richieste, raramente affittano a chi ha origini straniere. Non bastano - segnalano i rappresentanti dei manifestanti - contratti a tempo determinato, famiglie stabili e buone referenze. Giuseppe Napolitano è il presidente di ’Partecipazione’, un’associazione molto attiva in tema di diritto all’abitare. Il mese scorso il Carlino lo aveva seguito quando, insieme agli altri volontari, era andato come tutti i martedì a distribuire cibo e coperte ai clochard reggiani. La sua associazione sta promuovendo in questi giorni un dibattito sul tema, incontro che si svolgerà venerdì 17 febbraio in viale Ramazzini 33 alle 17.30, con la presenza di varie associazioni di migranti. Napolitano il problema lo conosce bene: "La nostra organizzazione, anche se è molto più piccola di altre,...