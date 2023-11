"Se non ci sono intoppi, via ai lavori da gennaio fino a giugno 2024"

Al momento in Piazza del Popol Giòst insistono due cantieri. Quello allestito dalla provincia per la riqualificazione dello ‘Scaruffi’ e un altro di uno stabile privato riqualificato col ‘bonus 110’: "Ma una volta terminati, e non crediamo manchi molto, saremo pronti per partire noi – dichiara Ursula Montanari, Dirigente del Servizio Cura della Città –. Se i termini saranno rispettati, contiamo di partire a gennaio 2024 per chiudere i lavori entro giugno". Il tutto con un ‘caveat’: "Trattandosi di centro storico siamo sottoposti alla costante sorveglianza archeologica. Qualora venisse trovato qualcosa di rilevante da quel punto di vista, i lavori si fermerebbero".

La nuova piazza, avrà come elemento centrale una maxi-panca, con una seduta profonda 120 centimetri. Secondo l’architetto Enrico Dusi, progettista principale dell’opera, dovrebbe essere un luogo poliedrico e multifunzionale, di incontro, gioco, socialità e anche commercio. La piazza sarà alberata per favorire refrigerio e ombreggiature (anche grazie a un sistema di nebulizzazione ‘temporizzato’), oltre al fatto che il 50% del suolo utilizzato sarà permeabile. Il plateatico rinnovato, sollevato di circa una decina di centimetri, potrebbe risultare propizio per dehors e sedute poste dalle attività commerciali che sorgono in quel tratto di via Roma.

ni.bo.