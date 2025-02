Se non conosci Willy non hai mai giocato

Ogni cestista reggiano non può definirsi tale se non è stato arbitrato almeno una volta dal mitico Willy Villani. Il fischietto reggiano è stato recentemente premiato dalla federazione per la sua militanza cinquantennale nella direzione dei match. Una storia iniziata nel 1974 ma che non sembra destinata ad esaurirsi a breve. Willy, innanzitutto congratulazioni! Ma partiamo dall’inizio: perché ha iniziato ad arbitrare?

"Sono originario di Sant’Ilario e militavo nella squadra locale della parrocchia, dunque in un ambiente dove ci si dà una mano l’uno con l’altro. Ad un certo punto, la Federazione chiese la disponibilità di qualcuno, all’interno delle varie società, per fare i segnapunti. Accettai, ma il corso era strutturato sia per ufficiale di campo ma anche per arbitro, bene o male all’epoca le regole erano più semplici rispetto ad oggi. Un giorno arrivò una telefonata dalla Federazione per designarmi ad una partita: subito non volevo andarci, poi mi convinsero e così nel 1974 arbitrai la mia prima partita in viale Trento Trieste al Cupolone dove ora c’è l’Ipsia. Era un campo tremendo con un freddo birichino. Ho iniziato per caso e poi ho continuato per cinquant’anni".

Ci sveli qualche ricordo.

"Ne ho tanti, anzi tutti. Perché ho l’abitudine di mantenere una copia di tutti i referti e mi scrivo, per ricordo, su un’agenda le partite che ho arbitrato".

Ha arbitrato in amichevole tante volte la Pallacanestro Reggiana. Chi le è rimasto più impresso?

"Mi ricordo sempre i primi due americani Roosevelt Bouie e Rudy Hackett, senza però dimenticare tutti i reggiani che ho arbitrato qui e arrivati ad alti livelli. Mitchell era il professionista per eccellenza, arrivava sempre prima degli altri e lui rimaneva sempre mezz’ora a tirare. Mi ricordo poi tutti gli allenatori, infine si era instaurato un ottimo rapporto con la famiglia di Pino Brumatti".

E non di Reggio?

"Mi chiamano a Rimini per fare un torneo 3vs3 che, all’epoca, in Italia nemmeno esisteva. Siccome mi ospitavano, ne approfitto per andare qualche giorno al mare. I giocatori non li conoscevo, arrivo al torneo e mi trovo ad arbitrare Carlton Myers che qualche anno dopo sarebbe stato il nostro portabandiera alle Olimpiadi. Poi ho arbitrato tanti tornei in giro per l’Italia, uno che mi è rimasto impresso fu una manifestazione del Coni in piazza del Duomo a Milano e si presentarono giocatori dell’Olimpia di serie A".

Se l’è vista brutta qualche volta?

"In una gara-3 per salire in B a Torino. La squadra di casa perse di pochi punti e uscimmo in mezzo alle due file di tifosi che avevano finito il vocabolario delle parolacce: quando sono entrato nello spogliatoio ho tirato un sospiro di sollievo. Invece, in un’altra occasione, stavo arbitrando un match a Livorno contro una squadra bolognese; a pochi secondi dalla fine, De Raffaele, ora coach di serie A, prese una gomitata vicino alla gola da un bolognese e alla sirena più di mille persone sono scese per assediare la panchina ospite. Io e il mio collega ci siamo chiusi negli spogliatoi, è stata la doccia più lunga della mia vita!".

La partita più difficile che ha arbitrato?

"L’esordio in serie B, appena promosso. Era un girone interregionale sotto la direzione di Torino e l’unica squadra emiliana era Novellara. Beh, la prima partita di campionato mi mandano a Novellara, una volta era un campo caldissimo, che doveva giocare contro Tortona ora in serie A1. Ovviamente al debutto sei un po’ titubante, alla fine entrambe le squadre mi hanno fatto i complimenti".

La cosa più buffa?

"Ce ne sono due che mi fanno ancora ridere a distanza di tempo. Anni fa, in un match di Promozione in periodo di Carnevale, una squadra si presentò mascherata e ci fu chi, in riscaldamento, era vestito con la camicia da notte della nonna e la parrucca. Poi, non ci crederete, ma ho assistito ad un giocatore stoppato apposta da un suo compagno!".

Quando appenderà il fischietto al chiodo?

"Se mi accorgerò che il fisico non ce la fa più e mentalmente quando prendo la borsa per andare ad arbitrare sarà un peso, allora vuol dire che è arrivato il momento di smettere. Ma oggi mi sto ancora divertendo, lo faccio serenamente. Anzi ultimamente, arbitro lo Special basket con i ragazzi disabili, sono esperienze arricchenti".

Cesare Corbelli