Se Shakespeare potesse tornare tra noi...

Fitto e ricchissimo il cartellone che Teatro L’Attesa ha preparato per il Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario, nella prossima stagione. Si inizia mercoledì 16 ottobre ore 21 con uno spettacolo di Alessandro Berti sul dialogo israelo-palestinese, tratto da un libro di Ignazio de Francesco che ha attinto a diversi dialoghi con carcerati. Venerdì 8 novembre è la volta della comicità di Giulia Pont, con un titolo che è tutto un programma: "Non tutti i mali vengono per nuocere, ma questo sì". Da segnalare soprattutto due spettacoli che faranno commuovere, pensare, discutere: "La stanza di Agnese" il 28 febbraio, con un’interpretazione notevole e pluripremiata di Sara Bevilacqua nella parte della moglie di Paolo Borsellino e "Ballata per la Kater I Rades", il potente spettacolo che racconta la vicenda del naufragio della nave albanese con un centinaio di persone a bordo. In questo spettacolo (10 gennaio), tra i protagonisti in scena c’è il violoncellista Redi Hasa: musicista che da sempre accompagna Ludovico Einaudi e compositore delle musiche del documentario su Celine Dion. E ancora un intelligente e divertentissimo tentativo di resurrezione di Shakespeare con intervista - "Shakespearology" (foto), il 17 gennaio - e un poetico spettacolo sul pittore Marc Chagall, il 21 marzo. Particolarmente originale sarà anche la produzione di Teatro L’Attesa che presenta una rivisitazione del mito di Eco e Narciso in chiave molto attuale (4 aprile). Il Teatro domenicale per famiglie annovera quest’anno un prezioso lavoro di musica, danza e scenografia del Teatro Sardegna, per la fascia d’età 0-5: "Tana" racconta la vita degli animali con grande poesia (16 febbraio). Non mancherà uno spettacolo di teatro classico, uno esilarante di clownerie e un Pinocchio musicale. Novità interessante del Teatro domenicale per ragazzi è la disponibilità di 25 biglietti gratuiti alla farmacia comunale per ogni spettacolo. Il messaggio è importante: ci si cura con le medicine ma anche con la cultura e il divertimento.

Stella Bonfrisco