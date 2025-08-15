"Se siamo uniti la destra ha meno possibilità"

Mentre fervono le trattative per comporre alleanze per scegliere i candidati al governo di sette Regioni, alla festa del Pd di Villalunga di Casalgrande si sono confrontati nei dibattiti rappresentanti delle forze di opposizione che potrebbero unirsi per cercare di battere il centrodestra. Mercoledì sera è stata la volta di Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, e di Elena Bonetti, ex ministro alle Pari opportunità e ora parlamentare e presidente di Azione; non ha potuto esserci Riccardo Ricciardi, capogruppo del M5s alla Camera. Quesito su cui ruotava la serata, "Il campo progressista è pronto all’alternativa?". Dopo il saluto del deputato del Pd Andrea Rossi, Bonetti e Braga, intervistate da Alessandra Codeluppi del Carlino, si sono confrontate sui temi internazionali e di attualità; poi si è ragionato sul campo largo. "Quando siamo uniti la destra ha molte meno possibilità di vincere: è così, si fa forza delle nostre divisioni", ha detto Braga: "ll compito del Pd racchiuso nello slogan "testardamente unitari" si traduce nel voler costruire coalizioni più ampie possibili attorno a un progetto di governo credibile, fatto in tante realtà in cui abbiamo vinto come Emilia-Romagna e Genova strappata alla destra. Bisogna individuare il candidato migliore, su un progetto che a volte significa continuare un buon governo: per noi vale in Toscana, in Campania, in Puglia. Oppure cambiare la storia di un territorio che ha preso la strada del declino,mcome nelle Marche della destra meloniana dove Matteo Ricci è una candidatura forte per un’alternativa". Per la dem, "le battaglia fatte in Parlamento dalle opposizioni su salario minimo, sanità, sostegno al disagio psicologico nei giovani e non solo, congedi parentali obbligatori, non sono partite diverse rispetto a quelle per le regionali". Braga guarda anche al 2027: "L’unità che ci chiedono tanti elettori dei nostri diversi partiti è un valore e una precondizione per costruire un’alleanza che possa battere la destra alle elezioni politiche. Se guardiamo i sondaggi, mettendo insieme le forze di opposizione oggi noi siamo già maggioranza: il nostro scopo dev’essere unirle attorno a un progetto che convinca le persone". Dalle trattative in corso per le Regioni emerge però che la coesione è faticosa da raggiungere. I centristi di Azione hanno ribadito anche in passato di non voler aderire a priori al centrosinistra. Bonetti ha criticato il partito di Giuseppe Conte, palesando perplessità sull’ipotesi "di allearsi, in questo momento, contro un governo di centrodestra a prescindere, con un partito che la pensa come la Lega in politica estera: così è il M5s, tanto che un anno fa, alle feste del Pd, Conte diceva di non sostenere né Harris né Trump, mentre io so da che parte stavo, cioè con Harris, e oggi paghiamo il costo di avere Trump. Noi votiamo come il Pd sul sostegno all’Ucraina, il M5s no: sono temi sostanziali". Fa poi alcuni distinguo sulle Regioni. Sulla Toscana, "non ho dubbi a sostenere Eugenio Giani" del Pd: "I dubbi li aveva il M5s sul rigassificatore, ma per noi i rigassificatori servono e Giani ha governato bene". In Campania, "no a Roberto Fico" del M5s: "Il modello del reddito di cittadinanza non è il migliore per quel territorio". In Puglia, "ad Antonio Decaro" del Pd, "diciamo di sciogliere la riserva, ma il problema è cosa vogliano fare poi Michele Emiliano, Niki Vendola e cosa succede nei dem". Nelle Marche, "non abbiamo ritenuto dignitoso il tentennamento del M5s sul guardare le carte dell’inchiesta su Ricci. In passato io e Andrea Rossi eravamo insieme a lui nella segreteria Pd: lo stimo, anche se noi non siamo scesi in campo nelle Marche. Lui vuole chiudere il termovalorizzatore, per noi ne servono di più". Sul Veneto, in passato Calenda aveva detto di non escludere Luca Zaia: "Ora ci stiamo confrontando con Giovanni Manildo (candidato del centrosinistra, ndr)", fa sapere Bonetti. La presidente di Azione pungola il partito di Elly Schlein: "Oggi il Pd ha la forza di dettare la linea, ma lo deve fare. Si parla di presunta unità, per poi farsi dare i voti e le pagelle dalle altre forze. Il Pd può dire che gioca un ruolo diverso e mi auguro lo faccia nella scelta di candidati e di programmi. Abbiamo ormai capito che in Campania c’è Fico, ora vediamo in Calabria". Braga ribatte: "Il Pd sente la responsabilità di essere la principale forza di opposizone, a volte facendo anche un passo indietro verso partiti che hanno meno consenso al voto, perché convinti che l’unità sia un valore, non solo come somma di voti ma per la possibilità di un governo comune e di un progetto. A volte non tutti gli atteggiamenti dei nostri alleati sono gentilissimi - dice la deputata dem -. Vale un po’ per tutti e a volte riceviamo punzecchiature anche dal tuo leader (Calenda, ndr), ma noi mettiamo in campo il massimo sforzo per l’unità".