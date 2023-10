Se vieni scelto vinci tremila euro. Un nuovo ’talent’ per i giovani

Reggio Emilia, 25 ottobre 2023 – Tremila euro e un contratto di assunzione. Un piatto ricco, di questi tempi, quello che offre ‘La Risorsa Umana’ di Carpi. Il gruppo modenese, specializzato da diversi anni nella ricerca e nel reperimento di personale, dal 9 al 24 novembre ha deciso di far partire un workshop gratuito tra Carpi e Correggio per trovare alle aziende del territorio candidati promettenti e ricchi d'intraprendenza.

«No, non è una bufala e tanto meno un film – spiega l'innovation manager, Andrea Chiericati, che sarà anche uno dei mentori del corso – Dopo la scorsa edizione dei Lego Serious Play, in cui abbiamo selezionato i candidati osservandoli costruire coi Lego, i recruiter del gruppo hanno cercato un modo alternativo per attrarre nuovi talenti, creando Talent Challenge».

Per sei pomeriggi, grazie al mentoraggio di professionisti qualificati che li seguiranno durante il percorso e le prove pratiche su casi reali, venti candidati dai 20 ai 40 anni potranno sfidarsi e aggiudicarsi il montepremi a tre zeri della prova finale. «Il workshop, che si svolgerà tra Modena e Reggio, in via Carlo Marx 95 e in viale della Repubblica 33 grazie allo spazio di coworking della proprietà Areaw, offrirà la possibilità di acquisire conoscenze e abilità pratiche con lezioni teoriche e attività di laboratorio in quattro aree di pertinenza: gestione e management, relazioni interne, vendita e negoziazione e, per finire, problem solving.

«Per i partecipanti – aggiunge Chiericati – sarà un privilegio entrare in contatto con i consulenti, sia per quanto riguarda la loro crescita personale sia per poter cogliere nuove opportunità di lavoro. Infatti chi non vincerà – chiosa il manager – verrà sicuramente segnalato ad altre 500 aziende tra Modena e Reggio che fanno parte del nostro network».

In queste settimane il gruppo carpigiano sta valutando i curricula dei candidati: «Stiamo ricevendo profili molto interessanti – racconta l'innovation manager con un'esperienza di oltre 15 anni nella gestione dei servizi IT e prodotti digitali, che fa sapere – Siamo in grado di riconoscere un talento quando lo vediamo. Ora restiamo in attesa di ricevere altre candidature, almeno fino alla chiusura delle iscrizioni del 31 ottobre. Partecipare è semplice, basta andare sul nostro sito, trovare l'area riservata, lasciare i propri dati e il curriculum. Noi, non vediamo l'ora di iniziare».