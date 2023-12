Secchi e Zanelli saranno il "polo della terra"

Dal prossimo anno scolastico il Secchi si unirà allo Zanelli in un’unica scuola, come anticipato dai sindacati ieri. Conseguenza del taglio del contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi deciso con il Decreto interministeriale 127/2023 dal ministro dell’Istruzione e del merito, di concerto con il ministro dell’Economia e finanze per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Un provvedimento – che fissa per il prossimo anno scolastico all’Emilia-Romagna solamente 519 posti, a fronte delle 533 autonomie scolastiche esistenti, con ulteriori riduzioni nel biennio successivo – contro il quale la nostra Regione ha fatto ricorso alla Corte costituzionale, ma senza successo. Di conseguenza ci sarà in regime il taglio di 14 autonomie scolastiche per il prossimo anno scolastico. Questo in base agli istituti sottodimensionati e diretti da un reggente, come di fatto già da anni è il Secchi, che saranno accorpati ad altre scuole. Nel caso che riguarda la nostra provincia, l’Istituto per le Costruzione, l’Ambiente e il Territorio diventerà un nuovo indirizzo dello Zanelli, rientrando in uno stesso ambito. Inoltre le due scuole superiori erano già destinate ad entrare nel medesimo polo di via Rosselli.

"Di fatto per l’utenza non cambierà nulla - ha rassicurato Mariagrazia Braglia, preside dello Zanelli. - La qualità dell’offerta sarà garantita e mantenuta. Il Secchi è una scuola che vanta una grande tradizione, tra i primi istituti superiori nati a Reggio Emilia. Ci metteremo subito al lavoro, insieme alla reggente del Secchi Beatrice Menozzi, per capire i passi necessari alla realizzazione dell’accorpamento".

"Il diktat imposto dal Ministero è francamente ingeneroso nei confronti di una provincia e di una regione che si sono sempre comportate in maniera virtuosa – hanno dichiarato il presidente e la vicepresidente con delega all’Istruzione della Provincia, Giorgio Zanni ed Elena Carletti – Abbiamo tuttavia scelto di governare con senso di responsabilità e in stretta collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale questo dimensionamento della rete scolastica provinciale. Deve però essere chiara una cosa: gli ulteriori tagli ipotizzati dal decreto ministeriale per i due anni scolastici successivi al 2024-2025 sono per la Provincia assolutamente irricevibili perché rischierebbero solo di penalizzare i territori più fragili, a partire da quelli montani".

Paolo Bernardi, dirigente dell’Ufficio Scolastico di ambito territoriale, ha aggiunto:" Sappiamo che si tratta di un passaggio difficile, ma abbiamo dato il nostro sostegno tecnico alla decisione della Provincia trattandosi di operazioni che vanno nella direzione di razionalizzare l’offerta didattica, creando così il "polo della terra", con Agrario e Cat (Costruzioni, ambiente e territorio)".

Stella Bonfrisco