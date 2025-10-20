Seconda rata Tari, Prandi incalza:: "Abbiamo contenuto i rincari"

"Sui rifiuti e sulla Tari serve serietà, non propaganda". A dirlo è l’assessore alla Cura dei quartieri del Comune di Reggio Emilia, Davide Prandi, che interviene sulla questione degli aumenti sulla seconda rata della Tari, di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Aumenti che in alcuni casi hanno superato il 20% dell’importo complessivo.

"Chi parla di ‘scelta politica’ – afferma l’assessore Prandi rispondendo all’attacco, tra gli altri, di Claudio Guidetti di Azione pubblicato sul nostro giornale di ieri – dice il falso: le tariffe vengono stabilite secondo parametri tecnici fissati da Arera, uguali per tutti i Comuni italiani. Non si tratta di un capriccio amministrativo, ma di un meccanismo regolato da un’autorità nazionale. A Reggio Emilia abbiamo semmai lavorato per contenere gli aumenti e mantenere le tariffe tra le più competitive della regione, nonostante i rincari generalizzati e i maggiori costi legati alla gestione ambientale. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è ottimo. Nel costo della Tari sono inclusi servizi di qualità e gratuiti come la raccolta degli ingombranti, lo smaltimento degli oli esausti, il conferimento nelle isole ecologiche, lo spazzamento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: attività atte a garantire decoro urbano e tutela ambientale, senza costi aggiuntivi per i cittadini".

E aggiunge: "Quanto ai dividendi Iren, non sono un bancomat da usare a piacimento. Quei fondi servono per la manutenzione della città, per il verde, le scuole, le strade e la sicurezza urbana: togliere risorse a questi capitoli per coprire tariffe sarebbe un errore gravissimo e un danno per tutta la comunità". "Capisco le difficoltà di famiglie e imprese – sottolinea Prandi – e proprio per questo stiamo potenziando i bonus e le agevolazioni per chi è davvero in difficoltà e non a uso della propaganda politica. La vera responsabilità è dire la verità ai cittadini, non inventare nemici. Reggio Emilia continuerà a fare scelte fondate su trasparenza, sostenibilità e rispetto. Perché una città che si prende cura di sé non lo fa con gli slogan, ma con i fatti".

L’assessore ricorda dunque, oltre alle forme di rateizzazione del pagamento, le agevolazioni sociali messe in campo dall’amministrazione per ridurre l’impatto delle tariffe, "che vedono Reggio tra i Comuni più attenti, con agevolazioni del 100% della quota variabile non misurata con Isee fino a 15mila euro, indipendentemente dal numero di figli a carico e fino a 30mila euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico; a cui si aggiungono le agevolazioni per Associazioni di Promozione Sociale (Aps) e Organizzazioni di Volontariato (Odv), con uno sconto del 100% della quota variabile non misurata".

Infine, conclude Prandi: "Una riflessione seria andrebbe fatta, collettivamente, anche sul peso dell’inflazione e sul caro energia, voci che pesano sul bilancio delle famiglie, delle aziende e dei Municipi, voci sulle quali il Governo di centrodestra non sta intervenendo da oltre due anni, nonostante gli allarmi generalizzati e giustificati".