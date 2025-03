Seconda ricognizione al Nido Alice: "Nessuna traccia di amianto"

"A fronte della preoccupazione delle famiglie (che hanno scritto al sindaco) e nonostante fossero già stati eseguiti sopralluoghi da Arpae in data 18 febbraio, ieri è stata effettuata un’ulteriore ricognizione dalla ditta specializzata che non ha riscontrato la presenza di alcun residuo dell’incendio o frammento nel cortile del Nido Alice, che può quindi essere tranquillamente frequentato dai bambini", fa sapere l’amministrazione.

Prosegue dunque la bonifica dell’area attorno allo stabilimento Inalca di via Due Canali andato a fuoco nella notte fra il 10 e l’11 febbraio scorso. La ditta ’Reggiani’ specializzata incaricata dal Comune per la bonifica dell’amianto anche nel parco della Resistenza (bonifica iniziata giovedì mattina) subentrerà a tutte le attività fatte fino adesso da Iren procedendo allo spazzamento anche delle strade pubbliche che gli segnalerà il Comune. Iren invece rimane attiva per il recupero dei sacchetti della raccolta con kit se ci saranno altre richieste. Al momento 5 famiglie lo hanno utilizzato. Mentre il Comitato Amianto Zero Reggio Emilia ha stigmatizzato la procedura: "Riteniamo che una simile iniziativa possa mettere in pericolo la salute dei cittadini che si prestano a seguire questa assurda metodologia", dice il referente Stefano Ferrari.