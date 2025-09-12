Secondo caso di Chikungunya in pochi giorni

Un nuovo caso positivo di Chikungunya, il secondo, si registra a Novellara nell’arco di pochi giorni. Lo conferma il Servizio di Igiene pubblica dell’Azienda Usl reggiana. Un caso che, secondo l’azienda sanitaria, non risulta direttamente collegato ad altri focolai. Il primo caso, invece, era stato annunciato come correlato a un focolaio registrato a Carpi. Stavolta si tratta di un pensionato di 75 anni, il quale ha manifestato febbre e dolori articolari, che hanno fatto scattare gli accertamenti. L’uomo, per fortuna, è in buone condizioni e non necessita di assistenza sanitaria particolare. Dall’indagine epidemiologica l’uomo non risulta rientrato da un viaggio all’estero. Intanto, sempre a Novellara è stata avviata da lunedì scorso l’attività di disinfestazione con trattamento adulticida e larvicida, oltre a rimozione di focolai larvali in aree private, come previsto dai protocolli sanitari. Una impresa mantovana è incaricata delle operazioni, che riguardano le zone di via Mascagni, via Cimarosa, via dello Sport, area della piscina comunale e campo sportivi. E martedì è stato ripetuto il terzo trattamento adulticida nelle aree pubbliche. La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa da puntura della zanzara tigre, caratterizzata da febbre alta, forti dolori articolari e muscolari, mal di testa e eruzione cutanea. La malattia non si trasmette da uomo a uomo, ma solo attraverso la puntura di una zanzara infetta. Da lunedì prossimo, in presenza di sintomi (febbre, dolori articolari, eruzione cutanea) le persone che abitano o lavorano nel territorio di Novellara possono consultare il proprio medico di base o recarsi in libero accesso (senza appuntamento e senza richiesta medica) allo sportello Cup o al Centro prelievi di via Costituzione (o al centro prelievi dell’ospedale di Guastalla il sabato mattina). Verrà effettuato un prelievo di sangue e analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia. Non occorre rimanere a digiuno. È necessario portare con sé la tessera sanitaria e documento identificativo. La prestazione è gratuita.

Antonio Lecci