Secondo incontro sulla casa di comunità

Stasera alle 20,30 nel salone della Pubblica assistenza a Castelnovo Sotto, in via Petrarca, si svolge il secondo incontro pubblico sulla progettazione partecipata della futura casa della comunità del paese, in fase di ultimazione attraverso un cantiere di riqualificazione, negli ex poliambulatori. L’incontro si intitola "La comunità in salute: strategie per migliorare il mio benessere", con l’intervento di Simone Storani e Vincenzo Lavecchia del Dipartimento cure primarie dell’Azienda sanitaria locale, Marco Tamelli del Dipartimento salute pubblica, Federica Saccani dei Servizi sociali, Ermanno Rondini della Lilt. I lavori alla Casa della comunità, situata in centro a Castelnovo Sotto, sono in fase di ultimazione.