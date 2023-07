Secondo sciopero dei lavoratori reggiani dei Lidl

Ancora una giornata di sciopero ieri dei lavoratori dei supermercati Lidl reggiani di via Gramsci e di via Piccard. Davanti a quest’ultimo si è tenuto un altro presidio come il 1° luglio scorso. "Una protesta – spiegano i sindacati Francesco Putortì della Filcams Cgil, Domenico Silvano della Fisascat Cisl e Eleonora Tatulli della Uiltucs Uil – contro la decisione aziendale di aumentare ulteriormente gli orari di apertura, passando dalle 21 alle 21,30, e contro le condizioni di lavoro, più volte denunciate senza risposta e diventate oramai insostenibili, dovute principalmente ad una strutturale mancanza di personale".