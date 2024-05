Sede Alpini, dietrofront del Comune: "Potranno restare all’ex Polveriera"

"Il Comune ci ha promesso che rimarremo qui. Non dovremo più fare le valigie". Gli Alpini cantan vittoria per la battaglia sulla sede all’ex Polveriera. Dopo la protesta sollevata dall’associazione nei giorni scorsi, il sindaco Luca Vecchi e l’assessore Lanfranco de Franco ha incontrato il presidente degli Alpini Albert Ferrari trovando un accordo che, se tutto va bene, consentirà di evitare loro lo sfratto che al momento è congelato. Tutto era nato dalla volontà del municipio di mettere mano alla riqualificazione dell’edificio dove gli Alpini sono insediati dal ’98 (una perizia avrebbe constatato elementi di pericolosità strutturale dell’immobile vetusto ‘rattoppato’ con diversi interventi nel corso degli anni dagli stessi Alpini "per una cifra di oltre 100mila euro") per realizzare il nuovo centro per l’impiego. L’associazione ha ricevuto ad ottobre una lettera di sgombero da effettuare entro metà maggio, ma dopo ripetute richieste di incontro andate a vuoto, le ’Penne Nere’ hanno dato vita ad una protesta simbolica venerdì sera con la cerimonia dell’ammainabandiera. Al contempo – come anticipato dal Carlino – hanno revocato i loro servizi di protezione civile e volontariato al Comune, in particolare per i concertoni, dando solo disponibilità in caso di calamità naturali. Una querelle che si è trasformata subito in polemica da campagna elettorale, da Fratelli d’Italia a Coalizione Civica, che chiedevano un immediato passo indietro del Comune sulla decisione di sfrattare gli Alpini.

Un dietrofront che è arrivato proprio venerdì. "Abbiamo dato la disponibilità per fare le opportune verifiche allo stabile al fine di consentire agli Alpini di restare nella loro sede – spiega l’assessore di competenza de Franco – Il centro per l’impiego? Con tutta probabilità verrà fatto altrove. Questa nostra inversione ha generato un clima disteso nell’incontro con gli Alpini, ai quali ribadiamo il nostro riconoscimento per ciò che fanno e che non è mai mancato".

"Ha vinto il buonsenso – esulta il presidente Ferrari – Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Ringraziamo tutti per la solidarietà che ci è arrivata. Al più presto isseremo nuovamente la bandiera sulla nostra casa. Revocare il nostro ’sciopero’ dei volontari ai concerti? Ancora no. Per ora c’è un accordo verbale sulla sede, ma vogliamo prima mettere tutto nero su bianco".

La retromarcia del Comune ha scatenato le reazioni politiche. "Un onore e un sollievo aver dato il nostro piccolo contribuito all’impresa, nonostante l’assenza di risposte alla nostra interrogazione presentata in Consiglio", dice Karin Silvi di Coalizione Civica. Mentre il deputato di Fd’I Gianluca Vinci attacca: "Il sindaco è un ipocrita attivandosi solo ora dopo aver provocato lo sfratto con la sua politica discriminante come nel caso del bando per il locale comunale del circolo Orologio. Basta favorire chi è vicino al Pd. Invito tutte le associazioni senza sede a partecipare alla gara di via Massenet 17/A. E sarebbe opportuno rivedere i tempi così singolari: dura solo 9 giorni...".

