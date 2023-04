Sede Cri nell’ex centrale "Eri in giunta, perché non l’hai fatto prima?"

Polemiche sull’annuncio del candidato sindaco Fabio Testi, della coalizione di centrosinistra appoggiata dal Pd, del progetto di concedere dell’ex centrale Eva di Encor, in via Pio La Torre a Correggio, come sede della Croce rossa locale. La lista "Si può fare" contesta questo annuncio: "Perché il candidato Testi, che è stato assessore per quasi dieci anni, non spiega ai cittadini perché, potendola fare da tre anni, l’amministrazione si è sempre rifiutata di fare tale spostamento e ha sempre risposto negativamente alle richieste in tal senso della Croce Rossa? Improvvisamente, all’insaputa di tutti, che cosa è cambiato? Pretendiamo spiegazioni. Inoltre, il tono della comunicazione è di chi parla a nome dell’amministrazione e con fonti della stessa. Ovviamente solo quando ci sono impegni, ma non quando ci sono da spiegare ritardi, bocciature o inerzie. Ricordiamo che siamo in campagna elettorale, che il sindaco verrà eletto dai cittadini e che l’amministrazione è neutra e non può essere usata in campagna elettorale".